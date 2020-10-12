Зеленский подписал закон о регулировании торговли лекарствами в интернете

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который будет регулировать дистанционную торговлю лекарствами в стране.

Документ устанавливает перечень основных требований для аптек, условий для хранения и транспортирования препаратов, сообщается на сайте Офиса президента.

"Закон позволяет компаниям, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами, осуществлять электронную розничную торговлю такими средствами (за исключением отдельных категорий лекарств), а также организовывать и осуществлять доставку лекарств конечным потребителям, в том числе с привлечением третьих лиц на договорной основе", – подчеркнули в ОП.

Таким образом, продавец имеет право доставлять лекарства покупателю собственной курьерской службой или привлекать курьерские службы доставки операторов почтовой связи, которые должны соблюдать условия хранения медикаментов.

Ответственность перед потребителем за сохранение качества и условия хранения препаратов несет компания-продавец.

"Лекарства станут доступнее для граждан, поскольку даже в отдаленных районах будет возможно заказать медицинские препараты в отделение почты. Также закон приводит в соответствие действующее законодательство Украины в сфере дистанционной торговли лекарствами с законодательством Европейского Союза", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, закон "О внесении изменений в статью 19 закона Украины "О лекарственных препаратах" относительно совершения электронной розничной торговли лекарственными препаратами" № 904-IX был принят Верховной Радой 17 сентября.