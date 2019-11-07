"Занял $1,249 млн": САП отправила в суд дело экс-министра Насалика

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд дело в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.
Его подозревают в недостоверном декларировании. Об этом сообщили в пресс-службе САП в Facebook. При этом там не называют фамилии фигуранта.
"В 2014 году чиновник получил взаймы $1,249 млн от физического лица. Однако в нарушение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях", – сказано в сообщении.
Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд, где его рассмотрят по сути.
Дело Насалика передали в суд
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что согласовала обвинения Насалику и нескольким главам областных государственных администраций.
Позже Игорь Насалик заявил, что усматривает политический контекст в объявлении ему подозрения НАБУ и САП относительно внесения недостоверных сведений в декларацию госслужащего.
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