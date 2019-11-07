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7 ноября • обновлено в 12:20
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"Занял $1,249 млн": САП отправила в суд дело экс-министра Насалика

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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд дело в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Его подозревают в недостоверном декларировании. Об этом сообщили в пресс-службе САП в Facebook. При этом там не называют фамилии фигуранта.

"В 2014 году чиновник получил взаймы $1,249 млн от физического лица. Однако в нарушение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях", – сказано в сообщении.

Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд, где его рассмотрят по сути.

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Дело Насалика передали в суд

Дело Насалика передали в суд

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что согласовала обвинения Насалику и нескольким главам областных государственных администраций.

Позже Игорь Насалик заявил, что усматривает политический контекст в объявлении ему подозрения НАБУ и САП относительно внесения недостоверных сведений в декларацию госслужащего.

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Темы
Декларации о доходах чиновников Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Игорь Насалик
Место
Украина
Теги
Специализированная антикоррупционная прокуратура Высший антикоррупционный суд декларация
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