Закрыли глаза на MH17? Малайзия объявила о мощном сотрудничестве с Россией

Власти Малайзии собираются отказаться от закупки авиалайнеров европейского производства в пользу российских аналогов.

Такое решение вызвано планами ЕС ограничить экспорт пальмового масла из Малайзии, передают "РИА Новости". "Если вы снижаете или ограничиваете наш импорт, то мы предпримем такие же меры и не будем покупать ваши товары. Мы будем закупать российские самолеты, а не ваши", – сказал премьер Малайзии Махатхир Мохамад, выступая на деловом и инвестиционном саммите стран Ассоциации государств Юго-восточной Азии (АСЕАН), который проходит в Бангкоке.

Издание отмечает, что Малайзия и Индонезия поставляют на мировой рынок до 90% пальмового масла. С отказом Евросоюза импортировать пальмовое масло эти страны потерпят значительные убытки.

Малайзия готова закупать самолеты у России

Как сообщал OBOZREVATEL, расследование катастрофы MH17 на Донбассе не может быть справедливым и нейтральным. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Он добавил, что обвинения в адрес России по данному делу спровоцированы "плохими отношениями Запада и Москвы и поиском виновного для страховых выплат".

Ранее стало известно, что Россия контактирует с представителями Нидерландов по поводу крушения самолета Boeing-777 рейса МН17 на Донбассе.

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