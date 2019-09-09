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9 сентября • обновлено в 10:59
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За жалобы на власть будут платить целое состояние: что означает законопроект Зеленского

24.4т Читать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о "гонорарах" за разоблачения взяточников и вороватых чиновников. Тому, кто пожаловался, могут заплатить 10% от украденной (или неэффективно использованной) суммы.

О том, как будет работать новшество и как заработать на чужой коррупции – объясняет OBOZREVATEL.

Что хочет принять Рада?

Пять главных пунктов:

  • обличителей коррупционеров будут поощрять премиями;

  • на любого чиновника, который распоряжается бюджетными средствами, можно будет пожаловаться, а правоохранители обязаны проверить информацию;

  • "ябед" будут защищать от увольнения, преследований, а их имена обещают держать в секрете;

  • обличителей должны информировать о том, как проходит расследование;

  • закон должны принять уже в этом году, а вступит в действие он с 1 января 2020-го.

Закон об обличителях

Закон об обличителях

Что это для меня значит?

  • если вы узнали о крупной коррупции, злоупотреблениях, присвоении и растрате крупных сумм (например, это связано с вашей работой, или ваш родственник владеет такой информацией), вы можете на этом заработать. Анонимно;

  • возможно, такая схема, если она действительно будет пользоваться популярностью, поможет сэкономить бюджетные деньги за счет того, что коррупционеров станет меньше.

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Инструкция обличителя:

  • жаловаться нужно в правоохранительные органы. Если пожаловаться в НАБУ, а это не их компетенция, они должны в течение трех дней об этом сообщить и рассказать, куда правильнее заявить о нарушении;

  • в жалобе обязательно должен быть факт, который можно проверить. Например, если вы знаете, что вашей школе выделили миллионы на замену окон, при этом со всех родителей собрали деньги на новые стеклопакеты – в жалобе можно указать на этот факт;

  • на проверку есть 10 дней. О ее результатах обязаны сообщить тому, кто пожаловался. Если проверить быстро не получилось, срок могут продлить до 60 дней;

  • затем должен пройти суд, и уже судья решит, заработал ли обличитель премию. Деньги дадут только в том случае, если ущерб бюджету составил от 5 тыс. прожиточный минимум (на данный момент это 9,6 млн грн). Максимальная награда – 3 тыс. минимальных зарплат (сейчас это 12,5 млн грн), а минимальная – 10% от пяти тысяч прожиточных минимумов (то есть 960 тыс. грн).

Еще несколько вопросов:

А если о коррупции и так все знают и о ней сообщат сразу несколько обличителей?

– журналисты, которые раскрыли коррупционную схему, или сразу несколько сотрудников предприятия поделят награду между собой. Кто больше деталей сообщил, тому больше денег и достанется.

Ворует мой начальник. А он крупный чиновник, может уволить. Как быть?

– закон дает гарантии анонимности. Кроме того, вас не могут уволить, или вынести приговор. Если же вы тоже замешены в схеме – то данные, которые вы предоставите, не могут использовать против вас. А вообще факты коррупции должны проверять правоохранители, чтобы избавиться от подозрений, можно пожаловаться вместе с другом, которого никак нельзя с вами связать. А награду поделить.

А откуда мне будут платить?

Из бюджета. Параллельно должны принять закон о гражданской конфискации (подробнее о нем – в следующих публикациях OBOZREVATEL). Чиновник заплатит в бюджет (ну или у него просто заберут недвижимость, счета), а полученные деньги могут достаться тем, кто пожаловался на такого служащего.

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И еще некоторые интересные факты

Адвокат Игорь Нигиевич рассказал OBOZREVATEL: в ЕС разоблачения коррупции – это обязанность каждого сознательного гражданина. Обличитель даже может получить звание "человек года".

В Соединенных Штатах используется материальная модель поощрения в виде 15, а иногда даже 25% от суммы взятки, тогда как в Южной Корее за сообщение о коррупционных нарушениях гражданин может получить до 2 млн долларов.

OBOZREVATEL продолжает рассказывать о "Реформах Зеленского", их позитивных сторонах и рисках. Подробнее о том, как нашу жизнь хочет изменить новая власть, читайте здесь.

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Читайте все новости по теме "Реформы Зеленского" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Литвин Александр Литвин
Тема
Реформы Зеленского
Место
Украина
Теги
коррупция Высший антикоррупционный суд
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Комментарии
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
При Сталине, правда, премии не выплачивали... Но "стукнуть" на начальника, чтобы занять его место, или на соседа, чтобы присоединить его комнату, - тоже ведь премия... ----- Хоxлы, вы должны памятники Ленину не сносить, а новые ставить в обнимку со Сталиным.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Парализуют работу. А лжеосведомителю сколько дадут?
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
то на"ер тоді тримати шобло замість яких їхню роботу будуть виконувати стукачі.
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