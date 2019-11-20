"Юзик" под "крышей" Зеленского: сможет ли президент наказать оскандалившегося друга

Уже несколько дней президент Владимир Зеленский, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, НАБУ и другие правоохранительные органы замалчивают один из крупнейших скандалов.

Давний друг президента нардеп "Юзик" (Юрий Корявченков) решил взять под свой контроль уголовные дела в Кривом Роге и даже собирать "дань" с бизнеса. Об этом говорится в опубликованной прослушке из ресторана, где депутат проводил переговоры с правоохранителями в стиле бандитских 90-х.

Подробнее о том, как разворачивается скандал вокруг одиозного друга президента – читайте в материале OBOZREVATEL.

Обещания и реальность: тест Зеленского "Юзиком"

Влияние "Юзика" на полицию – коррупция. Используя свои связи, прикрываясь "крышей" президента и ГБР, он взялся решать, против кого открывать уголовные дела и у кого собирать "дань".

Еще в статусе кандидата президент Владимир Зеленский очень жестко критиковал коррупционеров, использовал лозунг "весна придет – сажать будем", а теперь же пришло время показать, как он будет воплощать собственные обещания. Покамест, под уголовное преследования попадают только "бывшие", но и действующая команда главы государства за несколько месяцев успела нарушить Уголовный кодекс.

Юрий Корявченков Footboom.com

"Юзик" – друг президента еще со времен "Квартала". И сейчас от его реакции будет зависеть, действительно ли президент борется с коррупцией, или же расправляется только с теми, кого не жалко. Корявченкову есть за что ответить. И вот почему:

в своем разговоре "Юзик" заявил, что готов "порешать" любые проблемы в высших антикоррупционных ведомствах;

"И пускай тебе кто-то предъявит предъяву в Киеве. В прокуратуру, в ГБР. Пускай они скажут, что ты что-то незаконное. Делай это по моей команде. А мы посмотрим, а мы поддержим", – сказал друг президента.

Ресторан Околица

"Юзик" признал, что оказывает влияние на правоохранительные органы, а в самом разговоре давил на криворожскую полицию;

"Еще там все начальники райотделов говорят – ну, там же ж команда. Там – это значит все должны показать на тебя, а ты должен на меня. То есть, если так показывают, это голова с плеч", – сказал он.

народный депутат также обсуждал покупку телеканала, на какой бизнес влиять и о возможной "дани" с крупных предпринимателей в Кривом Роге;

"Первый городской продается. Канал. Есть Рудана, есть Первый городской… Офис президента сказал, что мы и сами такое создадим, а я говорю: это создавалось за 5 млн…Зарплата и содержание канала – 600-700 тыс. грн в месяц", – прозвучало на встречи с "Юзиком".

разговор подтверждает, что друг президента, прикрываясь его именем, "решает" вопросы с правоохранителями и дает команды полиции;

согласно источникам, "Юзик” предлагает брать “дань” с крупного криворожского бизнеса в размере $600 тыс. ежемесячно.

Адвокат Игорь Степанов в комментарии OBOZREVATEL отмечает: использовать пленку в суде не получится, однако сам факт такого разговора должны проверить НАПУ и САП. И если в ходе этой проверки они найдут подтверждения, "Юзика" могут привлечь к ответственности по нескольким уголовным статьям. Например, в конце разговора звучало предложение советоваться по поводу "металлолома". И если окажется, что правоохранители и представители "Слуги народа" получают какую-либо личную выгоду, это может попасть под 368 (получение взятки) и 369 (предложение или обещание взятки) УКУ.

Нардеп Антон Поляков, который, вероятно, публикуя записи прослушки, мстит "Слуге народа" за свое исключение из фракции, заявил: глава фракции Давид Арахамия уже слышал эту запись и обещал, что если ее опубликуют, то фигурантов исключат из фракции.

С другой стороны, как заявил сам "Юзик", у него есть "крыша" в виде президента и уже вскоре станет известно, сможет ли Зеленский навести порядок в собственной команде и не препятствовать правосудию относительно своих же друзей.

Как запись попала в сеть

По информации OBOZREVATEL, встреча происходила в ресторане "Околиця" в Кривом Роге. Со стороны "Слуги народа" в ней участвовали нардепы Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина (ранее попалась на секс-скандале в Раде), Вячеслав Медяник (попался на переписке-решалове по прокурорам), Юрий Корявченков "Юзик" и его супруга Татьяна Корявченкова.

Полицию в разговоре представили Владимир Огурченко (руководитель полиции Днепропетровской области) и на тот момент претендент на должность главного полицейского Кривого Рога – Сергей Лукашов.

Запись, якобы, произошла случайно – служба безопасности ресторана пыталась записать разговор других посетителей, но в результате им попалась более крупная рыба. Эти разговоры (возможно, за вознаграждение) пытались передать уже давно. Их якобы даже слышал Давид Арахамия. Но в результате запись досталась Антону Полякову.

Никто из участников не опроверг ее подлинность. И покамест, власти выбрали тактику замалчивания, в правоохранительные органы обратился нардеп Поляков. Так что заявление у них уже есть.

Ни Офис президента, ни партия "Слуга народа" никак не отреагировали на аудиозапись. OBOZREVATEL обращался как в пресс-службу партии, так и к главе фракции Давиду Арахамии. Однако никто не смог прокомментировать ситуацию.

От реакции Зеленского зависит, какую страну он и его окружения смогут построить за следующие пять лет и как будет жить каждый из нас.

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