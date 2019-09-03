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3 сентября • обновлено в 11:31
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Все SIM-карты заставят регистрировать с паспортом: новый законопроект "Слуги народа"

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Украинцы обязаны подписать с мобильными операторами письменные договора или же передать им свои паспортные данные. А телефоны, которые завезли в страну контрабандой, могут вовсе отключить. Эти новшества предусмотрены законопроектом №1083. Его вместе с коллегами из "Слуги народа" разработал самый молодой вице-премьер в истории Украины 28-летний Михаил Федоров. В правительстве он отвечает за цифровую трансформацию.

Подробнее о том, как команда президента Владимира Зеленского предлагает "навести порядок с коммуникациями" – рассказывает OBOZREVATEL.

Что за законопроект?

Пять главных новшеств:

  • компаниям, которые занимаются электронной коммуникацией, разрешат подавать документы онлайн, для них отменят часть лицензий (нужно будет только уведомлять о своей деятельности). Для понимания: электронная коммуникация – передача информации с помощью мобильной связи, интернета.

  • "серые" телефоны могут отключить от мобильной связи;

  • все, кто пользуются мобильной связью, должны зарегистрировать свои SIM-карты;

  • VPN могут запретить, но сам закон создает скорее законодательную базу для этого. Чтобы совсем запретить "анонимность", нардепам придется сочинить еще как минимум один законопроект (ну или дополнить этот);

  • операторы будут обязаны хранить информацию о том, какие услуги предоставили, пока не пройдет срок исковой давности. (три года); а за рассылку спама могут отключить от связи;

И что мне с этого?

Ну как минимум придется зарегистрировать свою SIM-карту. С одной стороны это хорошо – ранее OBOZREVATEL подробно писал о случаях мошенничества, когда карты воровали. А если она привязана лично к вам, сделать это будет сложнее.

Такая практика распространена во многих странах. Без письменного договора или паспорта купить SIM-ку можно далеко не в каждом государстве. С другой стороны, это вызывает определенные опасения среди блогеров и общественников (к примеру, чуть ниже можно почитать мнение известно блогера Алексея Арестовича), мол, всех возьмут под колпак.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

А VPN запретят?

В законе говорите только об отключении оборудования, которое используется для смены маршрутизации трафика. Это когда вы, например, пишете из Киева, но маршрут вашего трафика указывает, что зашли в интернет вы в Орландо.

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VPN чаще всего используют, чтобы зайти на закрытые в Украине сайты: ВКонтакте, Кинопоиск и десятки других. С другой стороны, такая технология позволяет спрятаться наркоторговцам в сети, хакерам.

Итого: пока не запрещают, но создают предпосылки для запрета в будущем.

А что насчет "серых телефонов"?

У каждого телефона есть свой особый номер – IMEI. Когда в Украину ввозят мобилки, номер каждого вбивают в специальную базу. Поэтому на улице любой правоохранитель может пробить по базе, ваш телефон контрабанда, или его ввезли законно. Чтобы узнать IMEI, нужно набрать на телефоне номер *#06#.

Вот как выглядит IMEI.

Вот как выглядит IMEI.

Итак, закон предлагает все "серые" телефоны отключать от мобильной связи. Правда, тут есть одно большое "но" – что делать с туристами? Будут ли отключать их от мобильной связи, так как IMEI в базу они не вводили, вопрос открытый.

И когда все это заработает?

  • Первое – документ еще нужно принять. Хотя учитывая, что в пояснительной записке нет ни слова о грядущих отключениях и обязательной регистрации, а полный текст документа – больше 80 страниц, далеко не каждый депутат от "Слуги народа" осилит законодательное творчество вице-премьера Федорова. Особенно если вспомнить, что на рассмотрении нового созыва десятки и сотни документов.

  • Второе – если идею поддержат, закон вступит в силу только 1 июля 2020-го. А телефоны начнут отключать с 1 января 2024-го. До этого времени у всех будет возможность подписать письменные соглашения с операторами и сообщить свои персональные данные.

За что критикуют документ:

  • опасность тотального контроля и учета всех пользователей услуг электронной коммуникации;

  • это может стать основой для запрета VPN – еще одно ограничение;

  • документ затронет интересы огромного количества предпринимателей и почти каждого украинца. Если раньше ввести тотальную регистрацию мобильных номеров боялись, сейчас такое новшество могут принять очень быстро и без обсуждений.

OBOZREVATEL продолжает рассказывать о "Реформах Зеленского", их позитивных сторонах и рисках. Подробнее о том, как нашу жизнь хочет изменить новая власть, читайте здесь.

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Автор
Александр Литвин Александр Литвин
Тема
Реформы Зеленского
Персона
Михаил Федоров
Место
Украина
Теги
реформа законопроект Кабинет министров Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Регистрация номера - это плюс! Запрет VPN - минус.
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