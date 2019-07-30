Весь Кабмин – на выход: кто займет место Гройсмана, Супрун и Полторака

Партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" одержала победу на парламентских выборах и теперь в руках главы государства все козыри.

От его решения будет зависеть, кто станет премьером, спикером, кто займет места в министерствах и в правоохранительных органах.

OBOZREVATEL разобрался, кого могут назначить в Кабмин от Зеленского.

На премьера рассматривают пять кандидатур

Главный претендент на должность премьера – Андрей Гончарук. Сейчас он работает в офисе главы государства, а ранее возглавлял Офис эффективного регулирования, работал юристом, руководил "Ассоциацией помощи пострадавшим инвесторам".

И в "Слуге народа", и приближенные к президенту источники рассказывают – шансов у Гончарука больше, чем у других претендентов. Однако решение до сих пор не принято. В пропрезидентской партии все еще рассматривают возможность создать коалицию с "Голосом". И хотя представитель Зеленского в Кабмине уже заявил – коалиция есть и это монобольшинство, возможность объединиться с политической силой Святослава Вакарчука не исключают. А тогда кандидатуру премьера от коалиции также придется согласовывать.

Да и сам Вакарчук в комментарии OBOZREVATEL не исключил возможность занять указанное кресло. Однако, главная должность в правительстве – квота той партии, которая одержала победу на выборах. Кроме Гончарука, новоиспеченные политики называют кандидатуры главы СНБО Александра Данилюка и бывшего министра экономразвития Айвараса Абромавичюса.

Правда, они не до конца соответствуют принципам, которые публично озвучил глава государства. Он хочет на должность премьера профессионала, который ранее не занимал руководящие должности ни в Раде, ни в правительстве. А Данилюк и Абромачюс уже побывали на посту министра.

Более неожиданные кандидатуры, которые также звучат в прессе – руководства "Нафтогаза". Глава правления Андрей Коболев и исполнительный директор Юрий Витренко, как написали в американском аналитическом центре Atlantic Council, также имеют шансы управлять страной. Что интересно, об этих менеджерах ранее хвалебно отзывался владелец "1+1".

Коболев и Витренко – в открытом конфликте друг с другом, а вместе воюют уже несколько лет с Кабмином. Действующий премьер Владимир Гройсман не доволен, что "Нафтогаз" якобы не желал снижать цены на газ, вел свою игру в переговорах с МВФ, провалил план по добыче газа. И если первые два пункта – полностью зависели от самого правительства. То с программой "20/20" (нарастить до 2020 года добычу до 20 млрд куб.м) действительно не получилось.

На днях и в самом "Нафтогазе" согласились – выполнить ее нереально. И хотя они же разрабатывали указанные планы, пытались воплотить их в жизнь, большинство успехов сосредоточено вокруг отношений с "Газпромом". "Нафтогаз" показывал неплохие результаты в судах, отстаивал интересы Украины в переговорах и т.д.

Кто попадет в Кабмин от Зеленского

Сейчас в команде президента активно рассматривают возможные назначения и в отдельных министерствах. Больше всего уверенности на счет двух ведомств – Минздава и министерства образования и науки. Место Ульяны Супрун может занять эксперта Сергея Бабака, а должность Лилии Гриневич прочат учредителю сети клиник "Борис".

Сергей Бабак – доктор технических наук, кандидат экономических наук, соучредитель Ukrainian Heritage Foundation, куратор образовательного направления Украинского института будущего. 11-й номер в списке партии "Слуга народа". Радуцкий же учился в Национальном университете физкультуры и спорта.

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Наиболее вероятная кандидатура на пост министра от команды Зеленского – Вадим Пристайко в качестве главы МИДа. Ранее он работал замминистра, был послом Украины в Канаде. Несмотря на обращение, Рада отказалась официально увольнять министра Павла Климкина и назначать на его должность Пристайко. Но новый созыв парламентариев, который большой частью будет состоять из "Слуги народа", без проблем сможет утвердить любое решение главы государства.

Источники OBOZREVATEL также указывает еще на одного претендента – молодого бизнесмена Андрея Загороднюка, зарабатывающего на тендерах. С одним из самых важных министерств его связывают несколько общественных должностей. Вначале он входил в Совет волонтеров при министерстве обороны, а затем возглавил Офис реформ ведомства, который финансируется за счет международных грантов.

И хотя особыми достижениями "реформатор" не запомнился, молодого бизнесмена активно продавливают на должность министра обороны воюющей страны. При этом связи отца и причастность к крупному бизнесу указывает на связь Загороднюка с одним из миллиардеров.

Кадровые решения Зеленского

Кого уволил Зеленский:

Александр Власов, и.о. главы Фискальной службы. На должности с сентября 2018-го. За то, что не уволил, а отправил непонравившихся президенту таможенников в отпуск. Заявление написал по собственному желанию;

Виктор Кривицкий – начальник Волынской таможни ГФС. Работал с 15 декабря 2016 года:

Николай Салагор – начальник Черновицкой таможни ГФС. На должности – с 22 октября 2014 года;

Станислав Балуев – начальник Закарпатской таможни ГФС. На должности – с 18 июля 2018 года;

Левко Прокипчук – начальник Львовской таможни ГФС. На должности – с 18 сентября 2015 года.

Владимир Зеленский накануне парламентских выборов устроил тур по регионам. Но вместо привычных избирателю митингов и обещаний, глава государства принялся увольнять чиновников. Якобы в целях борьбы с контрабандой. И хоть по Конституции президент не имеет права заниматься кадровыми решениями на таможне, под политическим давлением все, попавшие под раздачу фискалы, согласились написать заявления.

Но и на этом Зеленский не остановился. И.о. главы Фискальной службы Александр Власов также оказался в немилости. Его "попросили на выход" за то, что он не уволил, а отправил непонравившихся президенту таможенников в отпуск. "Мы с вами договорились, что вы уволите таможенников, если они сами не напишут заявления на увольнение. После этого я увидел ваш пост в Facebook, и очень радовался, что действительно нормальный человек появился, и увидел, что вы их уволили. Но предоставленные мне реальные документы не совпадали с вашим постом в Facebook. То есть вы людей отправили в отпуск", – заявил глава государства и сразу же попросил написать заявление и самого Власова.

Тот просьбу президента выполнил. Правда, в заявлении попросил отстранить его от функций исполняющего обязанности главы ведомства, а не уволить по собственному желанию. То есть вполне вероятно, Власов может занять свою штатную должность – начальника Одесской таможни.

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