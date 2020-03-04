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4 марта • обновлено в 15:52
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В Украине впервые могут ограничить подачу воды: стала известна причина

1.1т
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Из-за аномально сухой осени и зимы в Украине впервые могут уменьшить подачу воды из водохранилищ и ограничить права потребителей воды.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства водных ресурсов в Facebook. Там добавили, что такая ситуация произошла впервые за последние 120 лет.

Ранее бывший нардеп от "Блока Петра Порошенко" Сергей Хлань заявил, что власть Украины может скрыто готовиться к началу подачи воды в аннексированный Россией Крым.

Вода в Украине

Вода в Украине

"Сегодня на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность. Соответственно этому году на украинских реках весеннее половодье будет отсутствовать. Кроме того, заметим, что маловодие может привести к пересыханию малых водотоков (реки, ручьи, каналы, - Ред.)", – говорится в сообщении.

По прогнозу Гидрометцентра, водность (объем воды, который переносится за единицу времени) Днепра возле Киева в марте ожидается в среднем 1173 м3/с, или 81% от нормы (норма марта – 1455 м3/с).

"Статья 45 Водного кодекса Украины говорит, что в случае наступления маловодья, права водопользователей могут быть ограничены или изменены условия водопользования в том числе сбросы воды через плотины ГЭС", – ссылаются на норму закона в агентстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали список отходов, которые ни в коем случае нельзя выбрасывать в обычные мусорные баки, поскольку они являются ядовитыми для людей и вредят природе.

В сети появилось видео того, как жители Венгрии перекрывают реку Тиса в городе Кишкора при помощи специальных барж, чтобы выловить тонны мусора, который плывет из Украины.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Экология в Киеве
Место
Украина
Теги
Экология Река Днепр в Киеве
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, не переживайте, еси чо, мы вам водички продадим...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
и воду кклы проепали... ети всё проепут, шо мона и низя...
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