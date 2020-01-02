В Украине в разы взлетят штрафы для пьяных водителей: названа новая дата

В Украине новые штрафы для пьяных водителей перенесли на 1 июля 2020-го (изначально закон предполагал, что санкции заработают уже с 1 января). Согласно закону об уголовных проступках наказания увеличат с 10,2 до 17-34 тыс. грн. А при повторном нарушении новый штраф составит 51 тыс. грн.

Об этом говорится в опубликованном документе о внесении изменений в Закон о проступках, который ранее приняла Верховная Рада. Так, помимо штрафных санкций, документ предусматривает лишение прав на срок до 3 лет.

В Украине ужесточат наказание и штрафы для водителей slovoidilo.ua

Новости В Украине штрафы для водителей захотели увеличить в десятки раз

Как пояснили в пресс-службе Офиса президента, новшество перенесли на 1 июля из-за того, что не все правоохранительные органы, которым подследственные уголовные проступки, готовы к расследованию этой категории дел."Перенос поможет избежать рисков возникновения проблем в правотворчестве и правоприменении, а соответствующим органам уголовной юстиции позволит должным образом подготовиться к внедрению изменений", – говорится в документе.

Как рассказал OBOZREVATEL автоюрист Денис Конюшко, сейчас суд над нарушителем должен состояться на протяжение трех месяцев. Новые же правила сокращают процедуру до 10 дней.

"Нам надо разделить – это просто управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или создание ДТП с телесными повреждениями в состоянии алкогольного опьянения. Если человек просто пребывал за рулем в состоянии опьянения, его остановили и зафиксировали факт, это не повлечет за собой лишение или ограничение свободы. Это повлечет за собой штраф с запретом управлять автомобилем", – добавил юрист.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

В Украине выступили с инициативой разрешить водителям управлять автомобилем без наличия прав при себе. В таком случае идентификация водителя полицейским должна осуществляться на основании устной информации.

Также в Украине при сдаче экзамена на получение водительских прав могут ввести видеофиксацию, чтобы искоренить коррупцию при выдаче удостоверений водителя.

Ранее автоюрист Богдан Глядик предложил для борьбы с нарушителями правил дорожного движения в Украине использовать принудительные общественные работы.

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