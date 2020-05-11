В Украине из-за обвала нефти резко упали цены на топливо. При чем такая тенденция наблюдается изо дня в день.

ТСН сравнил стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза в 2018 и 2020 годах. Цена топлива в среднем упала от 8 до 11 грн/литр.

В январе 2018 года средняя стоимость топлива марки А-95 составляла 28,90 грн/л. В зависимости от заправок цена на это топливо колебалась от 26,79 грн до 31,49 грн.

В Украине резко упала стоимость бензина Reuters

Что касается дизельного топлива, то он тогда обходился водителям в среднем в 26,29 грн. Цены на АЗС отличались от 24,59 грн до 27,99 грн.

Газ для автомобилей стоил в среднем 12,72 грн/л. Минимальная стоимость на сетевых АЗС - 11,95 грн, максимальная - 13,49 грн.

За аналогичный период, но уже в 2020 году, А-95 колебался от 23,88 до 28,79 грн/литр.

Тогда стоимость была следующей: "БРСМ-нафта" – 25,49 грн/литр, UPG – 25,5 грн/литр, "Авиас", Glusko, ANP – 26,95 грн/литр, "УкрНафта", "Авиас плюс" - 27 грн/литр, "КЛО" - 27,09 грн/литр, WOG, OKKO – 28,29 грн/литр.

Автогаз в середине первого месяца этого года стоил в среднем 12,39 грн/л. На топливо жидкого или сжиженного была такая стоимость: UPG – 12,3 грн/литр, "УкрНафта" – 12,45 грн/литр, Glusko – 12,65 грн/литр, "БРСМ-нафта" - 12,79 грн/литр, "КЛО" - 13,39 грн/л, WOG – 13,58 грн/литр, OKKO – 13,59 грн/литр.

Подорожание горючего в 2018 году наступило в конце весны-начале лета.

Литр А-95 стоил чуть больше 30 грн. В зависимости от заправок цена на это топливо колебалась от 27,90 грн до 32,49 грн.

Дизельное топливо обходилось водителям в среднем в 27,74 грн/л. Цены на АЗС отличались от 25,49 грн до 29,99 грн.

Газ для автомобилей стоил в среднем 13,02 грн/л. Минимальная стоимость на сетевых АЗС - 12,24 грн, максимальная - 13,79 грн.

В конце 2018 года литр А-95 на WOG продавали за 30,49 грн, ДТ - 29,99 грн, газ - 13,78 грн.

На КЛО литр А-95 (литовского и белорусского производства) стоил 30,39 грн. ДТ - 30,19 грн, газ - 13,89 грн.

ОККО продавал литр А-95 по 29,99 грн, ДТ - 30,49 грн, газ - 13,79 грн.

В 2018 году пик стоимости пришелся на осень. Так, топливо марки А-95 в этот период стоило от 32 до 34 грн/л.

В Украине резко упала стоимость бензина УНІАН

В Украине резко упала стоимость бензина УНІАН

Возвращаясь к 2020 году, цены на топливо каждый месяц падали.

В начале февраля стоимость А-95 составляла в среднем 26,70 грн. В зависимости от заправок цена на топливо колебалась от 22,45 грн до 28,95 грн.

Литр дизельного топлива обходился водителям в среднем в 26,13 грн. Цены на АЗС отличались от 22,45 грн до 29,80 грн.

Газ для автомобилей стоит в среднем 11,92 грн. Минимальная стоимость на сетевых АЗС - 10,85 грн, максимальная - 12,99 грн.

В середине апреля цены на топливо были такими:

А-95 - 25,99 грн/л, дизельное топливо - 24,99 грн/л. Что касается газа, то его стоимость в апреле упала до 8,84 грн/л. Отметим, что серьезное падение цен на топливо произошло в конце марта.

В мае стоимость топлива каждый день уменьшалась. По состоянию на сейчас средняя цена А-95 составляет 21,88 грн/л, дизельное топливо стоит 21,33 грн, а газ - 8,22.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина впервые за четыре года возобновила импорт российского бензина.

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