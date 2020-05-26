В Украине подешевеет доллар: аналитик спрогнозировал разворот курса

Курс доллара в Украине в первую неделю июня может снизиться на 20 копеек и достигнуть отметки в 26,5 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил финансовый аналитик Егор Комов. "Снижение импортных расходов на фоне относительно стабильного экспорта и возможном подписании меморандума с МВФ после его утверждения Советом директоров фонда уже в первые дни июня могут привести к снижению курса доллара до отметки в 26,5 грн/$", – прогнозирует аналитик.

Ситуация на валютном рынке может несколько ухудшиться после полноценного снятия карантина, так как вместе с ростом деловой активности увеличится потребность в валюте на рынке, могут появится новые покупатели.

Вместе с тем Комов уверен: в ближайший месяц доллар, вероятно, не перешагнет отметку в 27 грн/$ и будет колебаться в коридоре от 26,4 до 27 грн/$. К слову, официальный курс доллара 26 мая вырос с 26,75 до 26,87 грн/$. Также валюта подорожала в банках и обменниках.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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