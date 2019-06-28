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В Украине могут запретить часть сигарет: кого касается

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В Украине предлагают запретить сигареты с различными добавками, в том числе и витаминами и кофеином. Кроме того, власти собираются контролировать весь путь сигаретной пачки от завода до продавца. Таким образом надеются побороть контрабанду табачных изделий.

Об этом говорится проекте закона Министерства здравоохранения "О внесении изменений в некоторые законы Украины по адаптации законодательства к требованиям Директивы 2014/40/ЕС Европейского Парламента (по охране здоровья населения от вредного воздействия табака)", сообщает UBR. Документ содержит большой список нововведений.

В Украине могут запретить часть сигарет: кого касается

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  • Курение табачных изделий будет включать в себя не только сгорание табака, но и нагревание и тление. То есть употребление iqos и glo — полноценно приравняют ко всем табачным изделиям.

  • В сигаретах появится ограничение по содержанию разных веществ: запрещается превышать содержание никотина — 1,0 мг, смол — 10 мг, монооксида углерода — 10 мг (сейчас показатели содержания никотина и смолы в дыме одной сигареты не должны превышать: никотина 1,2 мг, смолы — 12 мг).

  • Появится ограничения по составу содержимого в картриджах для электронных сигарет. Никотиносодержащую жидкость можно будет реализовывать только в специальных заправочных контейнерах, объем которых не превышает 10 мл, а в одноразовых е-сигаретах — не более 2 мл.

  • Содержание никотина в никотиносодержащей жидкости не сможет превышать 20 мг/мл.

  • Запрещаются добавки в табачные изделия и в содержимое картриджей для е-сигарет: витамины, кофеин (которые ассоциируются с энергичностью), добавки, которые окрашивают дым, облегчают вдыхание дыма или усвоения никотина.

  • Запрещается продажа электронных сигарет лицам младше 18 лет.

  • Запрещается реклама электронных сигарет и заправочных контейнеров.

  • Производителей и импортеров электронных сигарет и заправочных контейнеров обяжут ежегодно предоставлять центральному органу исполнительной власти информацию об объемах продаж, ТМ, виде товара, способе продажи, структуре по предпочтениям потребителей.

  • Вводится отчетность об ингредиентах и выбросах табачных изделий по каждой ТМ и типу.

  • Медицинское предупреждение для сигарет, табака для самокруток и табака для кальяна должны покрывать не менее 50% от поверхности пачки, на которой они напечатаны.

  • Предупреждающая надпись должна быть не меньше 4,4 см в высоту и 5,2 см в ширину.

  • В электронных сигаретах должны будут прописать состав, предупреждение, что употребление никотина вызывает привыкание и что употребление некурящим не рекомендуется.

  • которого входит табак.

Как ранее писал OBOZREVATEL австралийские и индийские специалисты выяснили, что системы нагревания табака без горения также токсичны для легких, как и обычные сигареты.

Отметим, в большинстве стране ЕС пачка сигарет обходится в 5 евро (около 150 грн), а в Украине – около 35 грн. Главная причина такой разницы – налоговая нагрузка. В этом году она составляет 1011,35 грн на 1000 сигарет. То есть примерно 20 грн на каждую пачку. Это на 4,7 грн больше, чем в прошлом году.

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Тема
Налоги в Украине
Место
Украина
Теги
курениесигареты
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леня зе
леня зе
давно пора запретить.особенно работникам Обозревателя.Цензор.Нет.ТСН.хотя а где ж повеселиться.а то квартал не тот.
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