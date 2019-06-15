В США самый большой самолет в мире выставили на продажу: названа цена

Единственный самолет-носитель Stratolaunch, который является крупнейшим в мире, выставили на продажу. Среди потенциальных покупателей называют главу SpaceX Илона Маска и владельца Blue Origin (и основателя Amazon) Джефри Безоса.

Об этом сообщает издание CNBC. Холдинг Vulcan выставил вместе с самолетом на продажу опытно-конструкторские разработки, связанные с проектом.

Stratolaunch оценили в 400 миллионов долларов. В эту сумму входят и ангары, и права интеллектуальной собственности. У самолета два 70-метровых фюзеляжа, которые соединены общим крылом длиной больше футбольного поля. Как передает американский телеканал CNBC, самолет продает инвестиционный конгломерат "Вулкан". Его владелец, сооснователь корпорации "Майкрософт" Пол Аллен умер в прошлом году от рака. С чем связано решение расстаться с проектом, не уточняется.

Stratolaunch Википедия

Stratolaunch Model 351 — американский самолет-носитель, элемент авиационно-космической системы воздушного старта Stratolaunch.

Самолет имеет двухфюзеляжную конструкцию, оснащён шестью двухконтурными турбореактивными двигателями Pratt & Whitney PW4056. На текущий момент является самолётом с самым длинным крылом в истории авиации.

Длина: 72,5 м или 84,7 м

Длина крыла: 117,3 м

Высота:5,2 м

Площадь крыла: 30,75 м²

Профиль крыла:

Масса пустого: 226 596 кг

Внешняя полезная нагрузка: 250 000 кг

Нормальная взлетная масса: 340 194 кг

Максимальная взлетная масса: 589 670 кг

Двигатель 6 х Pratt & Whitney PW4056 тягой 252,4 кН каждый

Как сообщал OBOZREVATEL, аварийную посадку в горной местности в России совершил самолет авиакомпании "Феникс", вылетевший для сельскохозяйственных работ. Также самолет, выполнявший рейс из Москвы с пассажирами на борту, совершил аварийную посадку в Астрахани.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!