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В США самый большой самолет в мире выставили на продажу: названа цена

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Единственный самолет-носитель Stratolaunch, который является крупнейшим в мире, выставили на продажу. Среди потенциальных покупателей называют главу SpaceX Илона Маска и владельца Blue Origin (и основателя Amazon) Джефри Безоса.

Об этом сообщает издание CNBC. Холдинг Vulcan выставил вместе с самолетом на продажу опытно-конструкторские разработки, связанные с проектом.

Stratolaunch оценили в 400 миллионов долларов. В эту сумму входят и ангары, и права интеллектуальной собственности. У самолета два 70-метровых фюзеляжа, которые соединены общим крылом длиной больше футбольного поля. Как передает американский телеканал CNBC, самолет продает инвестиционный конгломерат "Вулкан". Его владелец, сооснователь корпорации "Майкрософт" Пол Аллен умер в прошлом году от рака. С чем связано решение расстаться с проектом, не уточняется.

Stratolaunch

Stratolaunch

Википедия

Новости
В России экстренно сел самолет с пассажирами: что произошло

Stratolaunch Model 351 — американский самолет-носитель, элемент авиационно-космической системы воздушного старта Stratolaunch.

Самолет имеет двухфюзеляжную конструкцию, оснащён шестью двухконтурными турбореактивными двигателями Pratt & Whitney PW4056. На текущий момент является самолётом с самым длинным крылом в истории авиации.

  • Длина: 72,5 м или 84,7 м

  • Длина крыла: 117,3 м

  • Высота:5,2 м

  • Площадь крыла: 30,75 м²

  • Профиль крыла:

  • Масса пустого: 226 596 кг

  • Внешняя полезная нагрузка: 250 000 кг

  • Нормальная взлетная масса: 340 194 кг

  • Максимальная взлетная масса: 589 670 кг

  • Двигатель 6 х Pratt & Whitney PW4056 тягой 252,4 кН каждый

Как сообщал OBOZREVATEL, аварийную посадку в горной местности в России совершил самолет авиакомпании "Феникс", вылетевший для сельскохозяйственных работ. Также самолет, выполнявший рейс из Москвы с пассажирами на борту, совершил аварийную посадку в Астрахани.

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Тема
Обзор техники
Место
Украина
Тег
самолет
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Комментарии на сайте не модерированы
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Интересно он хоть раз поднимался в воздух? Малейший рассинхрон в действиях пилотов и получится два самолета)
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