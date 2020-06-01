В "Нафтогазе" рассказали о новом масштабном иске против "Газпрома"

Украина может получить от "Газпрома" $17,3 млрд, предъявив новые требования против российского газового гиганта.

Об этом в интервью "Цензору" заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. "Сейчас на границе Украина-Россия нельзя купить газ. Европейские компании в этой точке не могут получить газ, который они покупают у "Газпрома". В России добывает газ не только "Газпром". У него нет монополии на добычу газа. В России добывают газ "Новатэк", "Роснефть" и так далее. Добывают огромные объемы – более 100 млрд кубов в год", – рассказывает Витренко.

По словам Витренко, "Газпром" не имеет законной монополии на экспорт. У компаний "Роснефть" или "Новатэк" также должны быть возможность экспортировать за голубое топливо.

"Нафтогаз" понес большие убытки. Он потерял огромную кучу денег на приобретении в 2009 году у "Газпрома" финансового долга RosUkrEnergo. Этот долг "Газпром" продал "Нафтогазу". "Нафтогаз" потом, как мы все знаем, этот долг взимал с RosUkrEnergo газом. Затем этот газ возвращал. Соответственно, на этом всем потерял огромную кучу денег. Вопрос: а кто в этом виноват?", – говорит Витренко.

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