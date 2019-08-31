В "мошеннике от Зеленского" узнали человека Виктора Балоги: подробности

Мошенники, которые под видом доверенных лиц президента Украины вымогали взятку в $570 тыс, были задержаны в одном из офисов на улице Банковой – напротив здания Офиса Президента.

Такие детали спецоперации сообщили в Государственном бюро расследований, следователи которой участвовали в спецоперации.

Речь идет о группе из четырех человек, которые, представляясь доверенными лицами Владимира Зеленского, требовали $570 тыс. от бывшего сотрудника "Укрспецэкспорта" за содействие в его назначении на руководящую должность в концерн "Укроборонпром".

"Четыре человека были задержаны во время передачи части средств в размере $250 тыс. Задержание произошло в Киеве в одном из офисов по ул. Банковой - напротив здания Офиса Президента Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура. Оперативное сопровождение – СБУ. Сейчас готовится вручения задержанным сообщение о подозрении и

представление в суд ходатайства об избрании им меры пресечения", – сообщили в пресс-службе ГБР.

Преступление квалифицировали по статье "Мошенничество в особо крупных размерах". Она предусматривает от 5 до 12 тюрмы с конфискацией имущества.

Задержали важного члена партии Балоги

К слову, судя по видео, которое опубликовал главный военный прокурор Анатолий Матиос, один из задержанных может быть членом политсовета политической партии "Единый центр", которую возглавляет народный депутат Виктор Балога.

"Фамилия, имя, отчество?.. Иванчук Александр Алексеевич, восьмого девятого 1960 года рождения", – говорит на видео правоохранитель в ходе опроса одного из задержанных.

Как выяснил OBOZREVATEL, человек с такими данными есть на сайте партии "Единый центр". При чем, как член ее политсовета.

Глава партии – один из столпов украинской политики Виктор Балога. По итогам внеочередных выборов он стал народным депутатом IX созыва.

"Иванчук Александр Алексеевич родился 8 сентября 1960 в с. Донецкое Кировского района Луганской области в семье рабочих", – говорится в данных о члене политсовета партии.

Биография Александра Иванчука edc.org.ua

Виктор Балога - глава партии "Единый центр" edc.org.ua

Александр Иванчук на задержании Анатолий Матиос

Мошенников задержали на Банковой

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали четверых мошенников, которые, представляясь доверенными людьми президента Украины Владимира Зеленского, требовали огромную взятку.

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