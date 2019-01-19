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В 2011 году Коболев не считал газовые соглашения "кабальными" и "невыгодными", — опубликован протокол допроса

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Когда руководитель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев критикует газовые соглашения-2009, он сознательно лжет.

Об этом заявил народный депутат Сергей Власенко, ссылаясь на выписку из протокола допроса Коболева, который состоялся 28 июля 2011 года.

Сергей Власенко, который был адвокатом Юлии Тимошенко в т. Н. "газовому" делу, опубликовал документ на своей странице в Фейсбук.

Коболев не считал газовые соглашения кабальными — протокол допроса

Исходя из ответов, данных под присягой, тогда Андрей Коболев не счел газовые соглашения, заключенные в январе 2009 года, разрушительными для Украины.

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"Тогда он не работал на Петра Порошенко, не имел теплого места в "Нафтогазе"и ему не надо было отрабатывать политические заказы, а поэтому он ни разу не назвал этот контракт (в разработке которого, кстати, этот Коболев принимал непосредственное участие) "кабальным" или "невыгодным", — прокомментировал документ Сергей Власенко.

Во время допроса Андрей Коболев отметил, что в соответствии с заключенным контрактом средневзвешенная цена на газ за 2009 год составила 232 доллара за тысячу кубометров: "450 долларов — это просто элемент формулы, по которой цена рассчитывалась", — зафиксированы слова действующего главы "Нафтогаза".

Кроме того, во время допроса Коболев отметил, что положения заключенного в Москве контракта позволяли периодически пересматривать цены на газ. Таким образом он фактически отрицает "кабальность" заложенных Россией условий.

"То есть тогда, в 2011 году, будучи и откровенным, и объективным, и под присягой, Коболев подтверждал то, что команда Юлии Тимошенко говорила начиная с 2009 года. А сегодня он, как и Ющенко, Чорновил, Богословская, просто врет, отрабатывая в команде президента на выборах ", - отметил Сергей Власенко.

Напомним, ранее свидетель газовых переговоров 2009 года Валентин Землянский заявил, что Коболев не имеет права критиковать контракты, поскольку сам был их разработчиком и участвовал в переговорах в Москве как советник тогдашнего главы "Нафтогаза".

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Персоны
Сергей ВласенкоЮлия ТимошенкоАндрей Коболев
Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
ЗА ЦЕ СТОЯВ МАЙДАН!
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Иванович Игорь
Иванович Игорь
киевские хунтята вам ещё не то устроят))))))))))))))
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Самое смешное в 2009 при закупе в 450 долларов цена на газ для населения Украины составляла 48 копеек а сейчас при возможности покупать газ по 250 долларов (в два раза дешевле) цена на газ 8.5 гривень а в мае почти 10 гривен или в 20 (КАРЛ В ДВАЦАТЬ) раз дороже …. не даром над этой Африканской страной гордо реет прапор даунов.....
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