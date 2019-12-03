Уже добрались до семей: в НБУ пожаловались на террор

В НБУ пожаловались, что митинги, которые происходят под его стенами, уже переросли в преследование семей и близких сотрудников центробанка.

"Террор и давление на НБУ – институцию, правление, коллектив – продолжаются. Со вчера и сегодня – в виде личного преследования семей и близких работников НБУ. Мы возмущены тем, как заказчики и организаторы митингов искажают демократическое право граждан на свободу слова и свободное высказывание своих взглядов для удовлетворения собственных бизнес-интересов", – заявили в пресс-службе НБУ, передает "Интерфакс-Украина".

В Нацбанке сообщили, что акция протеста, начавшаяся 13 ноября под стенами НБУ, расширилась: митингующие пришли к домам главы НБУ Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой.

"В понедельник протестующие на въезде в поселок, где проживает Смолий, установили палатку и организовали митинг. В 7:00 во вторник к дому Рожковой прибыли 10 протестующих с большими плакатами и включили громкоговоритель. В 19:30 понедельника съемочная группа телеканала "1+1" вошла в подъезд, где проживает дочь Смолия с семьей", – говорится в публикации.

В НБУ сообщили о происходящим в некоторые посольства и представительства международных финансовых организаций.

В НБУ пожаловались на давление

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины публично обвинил экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского в давлении, заказных материалах, атаке "титушек", которые якобы пытались ворваться в здание регулятора.

Бизнесмен Игорь Коломойский устроил штурм Национального банка работниками своих заводов с целью отмены решений по взысканию с них денег, а также желая подготовить почву для смены правления банка.

Бывший владелец ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский, которого НБУ публично обвинил в давлении, заказных материалах и атаке "титушек", может выйти сухим из воды.

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