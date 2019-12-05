В Украине отменят больничные? Милованов раскрыл детали нового Трудового кодекса

Министр экономики Тимофей Милованов опроверг информацию о том, что в Украине хотят ввести 12-часовой рабочий день и разрешить увольнять беременных.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития экономики. "Мы не намерены нарушать подписанные стандарты, наоборот, защищаем фундаментальные права рабочих. Слухи об обязательном 12-ти часовом рабочем дне, сокращении срока больничных, возможности увольнения беременных и работников в декрете – ложные", – отметил Милованов.

По его словам, сейчас из законодательства хотят убрать устаревшие бюрократические статьи и ввести нормы, регулирующие современные формы работы, например, фриланс.

Новый закон урегулирует дистанционную и надомную работу, а также обязывает сотрудника и работодателя подписывать трудовой договор только в письменной форме.

"Мы стремимся усложнить, а в идеале вообще исключить случаи, когда под видом фиктивных реорганизаций в компаниях увольняют социально незащищенных лиц. Мы хотим защитить всех работников, а увольнение беременных женщин сделать невозможным", – добавил Милованов.

Новые правила в Трудовом кодексе

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады во вторник, 28 мая, отклонили законопроект №7113 о праве беременных женщин на уменьшение продолжительности рабочего дня на час.

В Украине разрабатывают новые нормы Кодекса законов о труде. Среди прочего парламентарии рассматривают возможность увольнять беременных и тех, кто находится на больничном.

В Украине необходимо ввести обязательство заключать трудовой договор в письменном виде, а также разрешить работать дистанционно и по гибкому графику. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!