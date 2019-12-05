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5 декабря • обновлено в 14:51
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В Украине отменят больничные? Милованов раскрыл детали нового Трудового кодекса

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Министр экономики Тимофей Милованов опроверг информацию о том, что в Украине хотят ввести 12-часовой рабочий день и разрешить увольнять беременных.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития экономики. "Мы не намерены нарушать подписанные стандарты, наоборот, защищаем фундаментальные права рабочих. Слухи об обязательном 12-ти часовом рабочем дне, сокращении срока больничных, возможности увольнения беременных и работников в декрете – ложные", – отметил Милованов.

По его словам, сейчас из законодательства хотят убрать устаревшие бюрократические статьи и ввести нормы, регулирующие современные формы работы, например, фриланс.

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Новый закон урегулирует дистанционную и надомную работу, а также обязывает сотрудника и работодателя подписывать трудовой договор только в письменной форме.

"Мы стремимся усложнить, а в идеале вообще исключить случаи, когда под видом фиктивных реорганизаций в компаниях увольняют социально незащищенных лиц. Мы хотим защитить всех работников, а увольнение беременных женщин сделать невозможным", – добавил Милованов.

Новые правила в Трудовом кодексе

Новые правила в Трудовом кодексе

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады во вторник, 28 мая, отклонили законопроект №7113 о праве беременных женщин на уменьшение продолжительности рабочего дня на час.

В Украине разрабатывают новые нормы Кодекса законов о труде. Среди прочего парламентарии рассматривают возможность увольнять беременных и тех, кто находится на больничном.

В Украине необходимо ввести обязательство заключать трудовой договор в письменном виде, а также разрешить работать дистанционно и по гибкому графику. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Работа в Украине
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Теги
Трудовой кодекс работа
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фил филька
фил филька
а че норм идеи: 12 часов - работайте рабы солнце еще высоко. беременных вон - они же не смогут 12 часов работать. декоммунизируйте заодно и сам декретный отпуск - его ленин придумал.
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