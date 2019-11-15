"Успешно защищаемся": в "Нафтогазе" ответили на нападки Путина о транзите газа

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

Так он ответил на заявление российского президента о том, что существует риск прекращения транзита газа через Украину. По его словам, Украина физически импортирует газ из территории трех стран ЕС, используя действующие газопроводы.

"Кроме "Нафтогаза" их использует еще много других европейских компаний. Например, такой энергетический гигант как Shell. А также несколько десятков других известных международных компаний. Они покупают этот газ на рынке ЕС, где доля "Газпрома" начала снова сокращаться и составляет в настоящее время около 32%. То есть, называть весь газ на рынке ЕС российским точно не корректно", – написал Коболев в Facebook.

Также он заявил, что "Нафтогаз" никогда не отказывался покупать газ у "Газпрома" по справедливым рыночным ценам. "Ситуация здесь диаметрально противоположная – это "Газпром" отказывается выполнять свои обязательства по действующему контракту", – сказал Коболев.

Также глава "Нафтогаза" отметил, что компания не подавала новых исков против "Газпрома". "Мы защищаемся в арбитраже и судах против исков, поданных против нас "Газпромом". Защищаемся успешно сейчас и в дальнейшем будем добросовестно отстаивать интересы Украинского государства", – написал Коболев.

При этом он подтвердил, что Украина имеет обязательства по внедрению европейского законодательства до конца 2019 года. Поэтому от Верховной Рады зависит, когда она разблокирует подписание уже принятого законопроекта 2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

Коболев ответил Путину о транзите

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

Европейская комиссия отказалась комментировать заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о готовности прекратить транзит российского газа.

Возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.

Монобольшинство Верховной Рады в четверг, 31 октября, поддержало законопроект о проведении анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Этот процесс предусматривает отделение от компании газотранспортной системы.

Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

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