Усиливает Россию: Зеленский жестко отреагировал на предательство Дании по "Северному потоку - 2"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", ставшее возможным благодаря решению Дании, ослабляет Европу и усиливает Россию.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг в Киеве после заседания Комиссии Украина-НАТО, сообщил "Интерфакс - Украина".

"Это вопрос не только энергетической безопасности, это вопрос геополитический, поэтому я вам скажу откровенно, что это усиливает Россию и ослабляет Европу. Это моя точка зрения, и не только моя, но и нашего правительства", – сказал Зеленский.

Он продолжил: "Мы понимали, что так может произойти… Со своей стороны скажу, что и я лично, и наше правительство были готовы к такому решению Мы готовы".

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер, заявил, что на строительство магистрали в датских водах концерну потребуется 5 недель.

Зеленский заявил, что "Северный поток -2" усиливает Россию

Как сообщал OBOZREVATEL, Дания в среду, 30 октября, выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны.

Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

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