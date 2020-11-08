"Укрзалізниця" восстановит движение поездов на закрытых станциях. Список

"Укрзалізниця" с понедельника, 9 ноября, восстановит движение по большинству закрытых из-за карантина станций.

Такой шаг УЗ связан с соответствующим разрешением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сказано на сайте компании. В "Укрзалізниці" отметили, что позитивно оценивают это решение.

Таким образом, будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород (Закарпатская область), Пологи (Запорожская область), Сарата, Кулевча (Одесская область), Шепетовка (Хмельницкая область).

Речь идет о следующих поездах:

№ 3/4 "Запорожье – Ужгород";

№ 10/9 "Мариуполь – Киев";

№ 17/18 "Харьков – Ужгород";

№ 29/30 "Киев – Ужгород";

№ 43/44 "Ивано-Франковск – Киев";

№ 45/46 "Ужгород – Лисичанск";

№ 81/82 "Киев – Ужгород";

№ 84/83 "Мариуполь – Киев";

№ 88/87 "Ковель – Новоалексеевка";

№ 91/92 "Львов – Киев";

№ 98/97 "Ковель – Киев";

№ 107/108 "Одесса – Ужгород";

№ 116/115 "Киев – Бердянск";

№ 145/146 "Киев – Измаил";

№ 217/218 "Киев – Рахов";

№ 601/602 "Львов – Солотвино-1 (Тячев)".

Однако, 9 ноября будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница (Черновицкая область) на поезд № 102/101 "Киев – Херсон".

"До урегулирования ситуации поезда проследуют через станцию без посадки пассажиров. Высадка пассажиров производится в установленном порядке", – уточнили в УЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" с 1 ноября на 15% снизила стоимость билетов на места в вагонах первого класса скоростных поездов класса "Интерсити".