"Укрзалізниця" восстановит движение поездов на закрытых станциях. Список
Посадку пассажиров разрешат на 11 станциях
В то же время на одной (в Черновицкой области) движение ограничат
"Укрзалізниця" с понедельника, 9 ноября, восстановит движение по большинству закрытых из-за карантина станций.
Такой шаг УЗ связан с соответствующим разрешением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сказано на сайте компании. В "Укрзалізниці" отметили, что позитивно оценивают это решение.
Таким образом, будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород (Закарпатская область), Пологи (Запорожская область), Сарата, Кулевча (Одесская область), Шепетовка (Хмельницкая область).
Речь идет о следующих поездах:
№ 3/4 "Запорожье – Ужгород";
№ 10/9 "Мариуполь – Киев";
№ 17/18 "Харьков – Ужгород";
№ 29/30 "Киев – Ужгород";
№ 43/44 "Ивано-Франковск – Киев";
№ 45/46 "Ужгород – Лисичанск";
№ 81/82 "Киев – Ужгород";
№ 84/83 "Мариуполь – Киев";
№ 88/87 "Ковель – Новоалексеевка";
№ 91/92 "Львов – Киев";
№ 98/97 "Ковель – Киев";
№ 107/108 "Одесса – Ужгород";
№ 116/115 "Киев – Бердянск";
№ 145/146 "Киев – Измаил";
№ 217/218 "Киев – Рахов";
№ 601/602 "Львов – Солотвино-1 (Тячев)".
Однако, 9 ноября будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница (Черновицкая область) на поезд № 102/101 "Киев – Херсон".
"До урегулирования ситуации поезда проследуют через станцию без посадки пассажиров. Высадка пассажиров производится в установленном порядке", – уточнили в УЗ.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" с 1 ноября на 15% снизила стоимость билетов на места в вагонах первого класса скоростных поездов класса "Интерсити".