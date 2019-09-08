Украинцев ждет новый курс доллара: аналитики дали прогноз

В Украине стоимость доллара до 14 сентября может подешеветь с 25,3 до 25-25,1 грн/$. При этом возможный курсовой коридор на ближайшую неделю – от 25 до 25,4 грн/$. Традиционный период девальвации, который в прошлых годах начинался в сентябре, в текущем году запаздывает.

О том, что будет с курсом доллара в Украине – в материале OBOZREVATEL.

Прогноз на неделю

В начале последней декады августа доллар на межбанке приблизился к уровню 25 грн, оттолкнулся от него, и плавно направился наверх, после чего стабилизировался в середине диапазона 25,0-25,5 грн. В этот же диапазон вернулся и наличный доллар. В ближайшее время, прогнозируют аналитики, коридор доллара незначительно "сузится" – до максимальной отметки в 25,4 грн/$.

Оценки экспертов о том, что будет с валютой, расходятся. При этом все прогнозы входят в указанный диапазон. Так, руководитель отдела аналитиков Forex Club Андрей Шевчишин считает, что доллар подешевеет до 25,1 грн/$.

"Нацбанк Украины понизил учетную ставку с 17% до 16,5% годовых. Кроме того, по заявлениям регулятора, в дальнейшем цикл смягчения монетарной политики продолжится при условии устойчивого замедления инфляции до 5%, а темпы снижения учетной ставки до нейтрального уровня 8% будут зависеть от рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения. Вероятно, при поддержке этих сообщений гривня в ближайшей перспективе продолжит своё укрепление", – прогнозирует аналитик.

В то же время старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб ожидает незначительное подорожание доллара. "На ближайшую неделю мы ожидаем незначительного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2-25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,1/25,4 грн", – считает эксперт.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2-25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,1/25,4 грн", – считает эксперт.

К слову, несколько лет подряд в Украине осенью из-за долговой нагрузки, необходимости тратить доллары на критический импорт (в том числе закупку газа) доллар начинал дорожать уже в августе. В этом же году, девальвации может не быть даже в сентябре, прогнозирует экономист Евгений Невмержицкий.

В ближайшее время стоит ожидать колебания вблизи отметок 25-25,4 грн/$

"Я надеюсь на то, что гривня продолжит свою стабильность, потому что на протяжении всего лета она укреплялась, и те выплаты, которые мы должны были платить, тот груз, который висел, не повлиял на стабильность гривни. Это подтверждает, что с экономической точки зрения нет серьезных оснований для того, чтобы гривня уменьшалась к основным валютам и девальвировала", – заявил он.

Как покупать доллар

Курс доллара в Украине в первую очередь зависит от сезонных факторов. Уже несколько лет назад летом наблюдается укрепление гривни, осенью – плавная девальвация. Затем зимой ситуации стабилизируется и с начала года происходит плавный подход к летнему укреплению гривни.

Аналитики сходятся во мнении: пытаться угадать, когда и сколько будет стоить доллар и специально закупать его в конкретные числа – рискованно. Даже профессиональные эксперты рынка не всегда могут предсказать влияние всех девальвационных факторов. Кроме того, на это накладывается и политическая обстановка, военная агрессия со стороны России. Все это влияет на рынок в конечном итоге.

Есть три основных правила, как правильно покупать валюту. Важно при этом определиться с целью.

Если откладывать на конкретную покупку. В таком случае правильно собирать в той валюте, в которой будете тратить деньги. Например, если копить на поездку в Рим, лучше всего покупать евро. Если же вы планируете покупать машину, цена которой фиксирована в долларах, лучше всего сразу копить американскую валюту.

Если копить на "черный день". В таком случае стоит сразу приобретать три разных валюты. Например, доллары, евро и юани. Такая корзина позволит диверсифицировать (разделить) риски. Это главный принцип.

Также нельзя покупать деньги сразу. Лучше всего делать это небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать ближе к лету, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить.

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