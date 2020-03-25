Украинцев ждет масштабный кризис: что будет с курсом доллара и экономикой. Сценарии

В Украине самая тяжелая фаза кризиса еще только впереди. Даже после того, как карантин официально отменят, экономика продолжит падать, а курс доллара дойдет до рекордной за несколько лет отметки в 30 грн/$.

О том, какие есть сценарии развития экономики Украины и к чему стоит готовиться – читайте в материале OBOZREVATEL.

Два сценария развития ситуации

Первый – позитивный. ВВП упадет на 4-5%, курс доллара составит 30 грн/$, инфляция будет около 5%. Такой прогноз озвучил известный инвест-банкир Томаш Фиала в эфире "Свободы слова Савика Шустера". С ним также соглашается и финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив также считает, что позитивным сценарием можно считать падение ВВП Украины на 4%.

Условия. Карантин в большинстве стран, в том числе и в Украине, закончится к маю. Рынки быстро начнут восстанавливаться, мы подпишем соглашение с МВФ и получим от них кредит в размере как минимум $5,5 млрд.

"Такой прогноз сейчас кажется наиболее вероятным. Думаю, сейчас на него рассчитает и бизнес, и правительства. Но есть много неизвестных переменных, прогнозировать сложно. Покамест спрогнозировать, как будет развиваться ситуация, очень сложно", – отмечает аналитик.

Что будет с курсом доллара Главред

Второй – негативный. ВВП упадет на 9%, а курс доллара дойдет до 35 грн/$. Значительно быстрее будет падать и мировая экономика. Финансовый аналитик Егор Комов считает: такой сценарий на 2020 год вполне вероятен, он также предполагает более продолжительное падение сырьевых рынков.

Условия. Карантин продлится до лета или даже дольше. Экономика ЕС и США обвалиться более существенными темами, что приведет к худшему за историю мировому кризису. Агентство Fitch уже понизило прогноз роста мировой экономики на 2020 год почти вдвое – до 1,3% с 2,5% (или на $850 млрд).

"Ситуация может значительно ухудшиться, мы должны предполагать и такой сценарий. Я бы сказал, что он менее вероятен, чем позитивный, но его также стоит учитывать при построении каких-либо планов и оценки ситуации", – рассказывает Комов.

Что будет с нефтью и газом. Fitch спрогнозировало: средняя цена Brent в 2020 году составит $41 за баррель (декабрьский прогноз – $62,5). "Мы допускаем постепенную ребалансировку нефтяного рынка в течение следующих двух-трех лет, однако снижаем долгосрочные прогнозы из-за продолжающегося роста производительности, способности многих новых проектов быть безубыточными при довольно низких ценах на нефть, а также возможности ослабления спроса в результате более активного использования альтернативных источников энергии",– отмечают в Fitch.

Цены на газ на европейских хабах TTF и NBP упадут до $123,6 с $194,2. В гривневом эквиваленте это снижение от 5,4 до 3,4 тыс. грн за тысячу кубометров. Пропорционально снизятся и тарифы на голубое топливо для населения.

Украине не обойтись без МВФ

Как рассказали OBOZREVATEL в Кабмине, чтобы преодолеть кризис, придется не только урезать расходы бюджета. но и расширять дефицит, брать новые кредиты. Важно, чтобы кредиты были дешевыми (то есть выдавались под маленький процент), а это в первую очередь МВФ, ЕБРР, Всемирный банк, макрофинансовая помощь ЕС.

Глава Нацбанка Яков Смолий на своем брифинге заявил: сейчас практически все условия для получения кредита выполнены. Осталось только принять два законопроекта – о рынке земли и о банках (в первую очередь касается ПриватБанка, гарантирует, что финансовое учреждение не могут вернуть бывшим собственникам или снова открыть после ликвидации).

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