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Украинцам разрешат отдыхать по 4 часа днем: новый КЗоТ

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В Украине согласно новому проекту КЗоТу могут ввести обеденный перерыв длительностью до 4 часов для тех, кто работает в тяжелых условиях (например, на жаре).

Об этом говорится в зарегистрированном в Раде проекта КЗоТу. Украинская "сиеста" будет длиться у всех по-разному. Длинный перерыв должны прописать в трудовом договоре. Проект зарегистрировали еще несколько лет назад, однако за это время его удалось принять только в первом чтении. В правительстве заявили, что документ рассмотрят в Раде осенью 2018-го. Однако после этого активизировались профсоюзы, которые потребовали пересмотреть перечень причин для увольнения и увеличение продолжительности рабочего дня.

Украинцам разрешат отдыхать по 4 часа днем: новый КЗоТ

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Так или иначе, новый КЗоТ украинским парламентариям рано или поздно придется принять. Действующий кодекс утвердили еще в 1971-м. За это время изменились подходы к трудоустройству и требования к рабочим. Кроме того, в рамках европейской ассоциации Украина должна внедрить в национальное законодательство международные нормы, которые в том числе касаются и законов о труде.

Напомним, что ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как украинцам должны оплачивать командировочные, отпуск и больничный. В 2019-м установили такие выплаты:

  • минимальный размер больничного – около 100 грн в день (было около 90 грн);

  • минимальные суточные – 60 грн (сумма не изменилась);

  • максимальные суточные – 417,3 грн (было 372,3 грн);

  • командировка за границу – до 80 евро.

Отметим, что в Украине уже несколько лет рассматривают новый проект Кодекса законов о труде. Если его примут, рабочий день увеличат с 8 до 12 часов, но не для всех.

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Тема
Работа в Украине
Место
Украина
Теги
работаТрудовой кодекс
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Kom AV
Kom AV
А вас что старый КЗоТ не работает. Там вроде всё это учтено и в частности продолжительность рабочего дня при тяжёлых условиях, как по жаре, так и по холоду. Декоммунизировали что ль, а теперь спохватились... Но сиеста в два раза больше чем в Испании, это круто. Правда они там работать начинаю даже не 8-00, а чаще в 6-00 с перерывом на часовой завтрак, и заканчивают не в 17-00, а несколько позже где то часов в 20-00.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
нерабы,хуле ))))
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