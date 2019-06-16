Украинцам разрешат отдыхать по 4 часа днем: новый КЗоТ

В Украине согласно новому проекту КЗоТу могут ввести обеденный перерыв длительностью до 4 часов для тех, кто работает в тяжелых условиях (например, на жаре).

Об этом говорится в зарегистрированном в Раде проекта КЗоТу. Украинская "сиеста" будет длиться у всех по-разному. Длинный перерыв должны прописать в трудовом договоре. Проект зарегистрировали еще несколько лет назад, однако за это время его удалось принять только в первом чтении. В правительстве заявили, что документ рассмотрят в Раде осенью 2018-го. Однако после этого активизировались профсоюзы, которые потребовали пересмотреть перечень причин для увольнения и увеличение продолжительности рабочего дня.

Так или иначе, новый КЗоТ украинским парламентариям рано или поздно придется принять. Действующий кодекс утвердили еще в 1971-м. За это время изменились подходы к трудоустройству и требования к рабочим. Кроме того, в рамках европейской ассоциации Украина должна внедрить в национальное законодательство международные нормы, которые в том числе касаются и законов о труде.

Напомним, что ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как украинцам должны оплачивать командировочные, отпуск и больничный. В 2019-м установили такие выплаты:

минимальный размер больничного – около 100 грн в день (было около 90 грн);

минимальные суточные – 60 грн (сумма не изменилась);

максимальные суточные – 417,3 грн (было 372,3 грн);

командировка за границу – до 80 евро.

Отметим, что в Украине уже несколько лет рассматривают новый проект Кодекса законов о труде. Если его примут, рабочий день увеличат с 8 до 12 часов, но не для всех.

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