Украинцам пересчитают тарифы на газ и введут новую формулу: когда и сколько заплатим

В Украине с 1 января 2020 года будут действовать рыночные цены на газ, как для промышленности, так и для населения. В "Нафтогазе" уже предупредили – тариф может значительно вырасти.

Еще прошлый состав Кабинета министров утвердил график либерализации рынка. Украинцев в следующем году ждут два важных шага – в январе и мае.

Подробнее о том, как и когда пересмотрят цены на голубое топливо – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

в Украине газ может подорожать с почти 6 до 8 грн за кубометр;

главная причина – с началом отопительного сезона растет спрос на энергоресурсы, а чем он выше – тем дороже товар;

с 1 января Кабинет министров не будет вручную устанавливать цены – вместо этого будет действовать всего одно ограничение.

Почему и когда подорожает газ

"Цены на рынке природного газа ожидаемо восстанавливаются (с ~ €10/МВт*ч до ~ €15/ МВт*ч). Пройдет немного времени и МВФ обратит внимание на необходимость быть последовательными – поддерживать импортный паритет на цены голубого топлива для населения по формуле "Дюссельдорф +" или эквивалентную", – заявил экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

Подорожание голубого топлива в осенний период – дело обычное. Начинается отопительный сезон, потребление резко вырастает, а вместе с тем движется вверх и цена. Уже с 1 января 2020-го формула расчета тарифа изменится. Об этом говорится в уже принятом и действующем постановлении №867.

Тарифы на газ

"С 1 января 2020 года цена приобретения природного газа не может быть выше средней арифметической цены продажи природного газа для промышленных потребителей (при условии оплаты до периода поставки газа)", – отмечается в документе.

А с учетом, что цена для промышленных потребителей у "Нафтогаза" выше, чем в среднем по рынку, вероятно, значительно увеличится она и для простых украинцев. Важно также отметить, что решение про переход на рыночные цены уже принято. У действующего Кабмина есть право изменить документ, однако тогда придется объяснять МВФ, почему нарушили взятые на себя обязательства.

Рыночная стоимость голубого топлива – одно из важных условий сотрудничества с международным кредитором. Поэтому отмена документа может быть чревата срывом переговоров. А как только Украина останется без поддержки Фонда, настроение иностранных инвесторов кардинально изменится – кредиты для страны подорожают, небольшой же приток инвестиций, который есть сейчас, может существенно снизиться.

В этой ситуации нет иноо выхода, как выполнять то, что уже приняли, отмечает аналитик Егор Комов. "Рынок действует по определенным правилам. С октября начинается рост. Думаю, что подорожание в пределах 20% вполне нормальная ситуация. Можем ли мы проигнорировать рынок и удерживать тот тариф для населения, который есть сейчас? Можем. К чему это приведет? А к тому, что мы не только нарушим взятые на себя обязательства, но и сорвем запуск полноценного рынка в сегменте бытовых потребителей. Этого нельзя делать", – уверен он.

В комментарии OBOZREVATEL глава биржевого комитета Алексей Дубовский прогнозирует: уже в следующем месяце тысяча кубометров может подорожать до $215. "Среди факторов влияния стоит отметить поставки сжиженного газа (LNG) в Европу, что в том числе зависит от спроса на ресурс в странах Азии, котировки нефти и, безусловно, погодных условий", – прогнозирует эксперт.

На что повлияет новый тариф на газ

Если голубое топливо подорожает на 15-20%, то цены на горячую воду и тепло могут вырасти в цене примерно на 8-15%. Во-первых, в структуре указанных тарифов газ занимает до 80%. Как только начинает увеличиваться стоимость на голубое топливо, у предприятий появляются основания пропорционально повысить свои тарифы.

Во-вторых, в следующем году предприятиям придется снова пересматривать фонд заработной платы, что приведет к подорожанию коммунальных услуг.

Как писал OBOZREVATEL, уже сейчас в тарифах на тепло и горячую воду предусмотрены зарплаты руководителей выше, чем официально зарабатывает президент Владимир Зеленский на своем основном месте работы. Так, до повышения фонда заработной платы директор днепровского КП "Теплоэнерго" зарабатывал официально 38 тыс. грн в месяц. Это на 18 тыс. грн больше официальной зарплаты главы государства. В то же время руководитель "Харьковских тепловых сетей" Сергей Андреев в среднем, судя по декларации, на основном месте работы получал 32 тыс. грн в месяц.

Единственный способ значительно сократить расходы на голубое топливо и отопление – решить одну из главных проблем: низкий уровень энергоэффективности. Несмотря на высокие цены, украинцы продолжают отапливать улицы. Так, около 30-40% тепла теряется из-за неутепленных стен, крыш, подвалов, окон.

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