Шахтерам погасили долги по зарплате: что решил Кабмин

Украинским шахтерам погасили 163 млн гривен задолженности по зарплате.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в понедельник, 10 февраля. Речь идет о сотрудниках таких шахт:

Зарплата шахтеров

ГП "Шахта им. М.С.Сургая";

ГП "Ш/у" Южнодонбасское №1";

ГП "Мирноградуголь";

ГП "Селидовуголь";

ГП "Торецькуголь";

ГП "Первомайскуголь";

ПАО "Лисичанскуголь";

ГП "Львовуголь";

ГП "Волыньуголь".

До этого 5 февраля правительство направило еще 163 млн грн на погашение задолженности работникам этих шахт.

Гончарук сообщил, что погашение долгов перед шахтерами – одна из главных задач правительства. На это в бюджете-2020 предусмотрено почти 2 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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