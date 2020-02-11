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11 февраля • обновлено в 11:00
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/ Рынки и компании

Шахтерам погасили долги по зарплате: что решил Кабмин

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Украинским шахтерам погасили 163 млн гривен задолженности по зарплате.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в понедельник, 10 февраля. Речь идет о сотрудниках таких шахт:

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Зарплата шахтеров

Зарплата шахтеров

  • ГП "Шахта им. М.С.Сургая";

  • ГП "Ш/у" Южнодонбасское №1";

  • ГП "Мирноградуголь";

  • ГП "Селидовуголь";

  • ГП "Торецькуголь";

  • ГП "Первомайскуголь";

  • ПАО "Лисичанскуголь";

  • ГП "Львовуголь";

  • ГП "Волыньуголь".

До этого 5 февраля правительство направило еще 163 млн грн на погашение задолженности работникам этих шахт.

Гончарук сообщил, что погашение долгов перед шахтерами – одна из главных задач правительства. На это в бюджете-2020 предусмотрено почти 2 млрд грн.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Госбюджет-2020 Зарплаты в Украине долг по зарплате
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
зарплата шахтеры шахты долги
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