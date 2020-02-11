Шахтерам погасили долги по зарплате: что решил Кабмин

Украинским шахтерам погасили 163 млн гривен задолженности по зарплате.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в понедельник, 10 февраля. Речь идет о сотрудниках таких шахт:
Зарплата шахтеров
ГП "Шахта им. М.С.Сургая";
ГП "Ш/у" Южнодонбасское №1";
ГП "Мирноградуголь";
ГП "Селидовуголь";
ГП "Торецькуголь";
ГП "Первомайскуголь";
ПАО "Лисичанскуголь";
ГП "Львовуголь";
ГП "Волыньуголь".
До этого 5 февраля правительство направило еще 163 млн грн на погашение задолженности работникам этих шахт.
Гончарук сообщил, что погашение долгов перед шахтерами – одна из главных задач правительства. На это в бюджете-2020 предусмотрено почти 2 млрд грн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 декабря Кабмин направил 322,6 млн гривен для выплаты зарплаты шахтерам.
Во вторник, 21 января, в здании Львовской ОГА лидеры профсоюзов ГП "Львовуголь" устроили протест с требованием выплатить работникам предприятия задолженность по зарплате, которую те не получают с ноября 2019 года.
6 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране большие проблемы с шахтерами и медиками.
В Минэнерго Украины заявили, что долги по зарплатам у шахтеров растут, так как из-за теплой зимы на складах не расходуются запасы угля.
Убыточные государственные шахты в Украине будут закрывать, а их сотрудникам придется искать новую работу.
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