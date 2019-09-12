Украина передаст два крупных порта в частные руки: что об этом известно

Министерство инфраструктуры объявило конкурс на передачу в концессию двух морских портов – "Ольвия" (г. Николаев) и "Херсон".

Об этом сказано в правительственной газете "Урядовий кур'єр" в выпуске за четверг, 12 сентября. Порт "Ольвия" по результатам конкурса хотят отдать в частные руки на 35 лет, а Херсонский порт – на 30 лет, сообщает "Интерфакс-Украина".

Как ранее отметил на то время министр инфраструктуры Владимир Омелян, основная задача этих проектов – привлечь международные практики и технологии в украинские порты.

Ожидается, что концессионер порта "Ольвия" за 35 лет должен вложить в него 17,3 млрд гривен. А в порт "Херсон" за 30 лет должны инвестировать 1,4 млрд гривен. Средства будут направлены на обновление инфраструктуры и развитие портов.

В течение первых трех лет в "Ольвии" планируется построить новый зерновой терминал мощностью 2 млн тонн/год (инвестиции 1,56 млрд грн), а в морпорту "Херсон" провести неотложное обновление активов (инвестиции 216 млн грн).

По данным Мининфраструктуры, заинтересованность в концессии ранее проявили более 25 украинских и зарубежных компаний из США, Китая, Франции, Швейцарии, Великобритании, Японии, Турции, Катара и Кореи. В частности, "Нибулон", один из крупнейших зернотрейдеров Украины, отмечал, что может инвестировать в Херсонский порт.

Порты отдадут в частные руки

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