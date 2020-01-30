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30 января • обновлено в 21:10
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НБУ добился новой победы над ПриватБанком: что решил суд

1.3т
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Национальный банк Украины через апелляционный суд признал компанию "Гарант Метиз Инвест" связанным с ПриватБанком лицом.

В НБУ надеются, что подобная судебная практика будет применяться другими судами при рассмотрении соответствующих исков по обжалованию вопросов связанности с банком. Об этом сообщили на сайте НБУ.

"На сегодня в Национальный банк было подано более 40 исков об обжаловании связанности с ПАО КБ "ПриватБанк"", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что комиссия НБУ признала "Гарант Метиз Инвест" связанным с ПриватБанком лицом 13 декабря 2016 года. Компания не согласилась с решением и обжаловала его 28 октября 2019 года. Тогда суд полностью удовлетворил иск.

"Затем судом апелляционной инстанции указанное решение суда первой инстанции было отменено, удовлетворена апелляционная жалоба Национального банка, в удовлетворении ЗАО "Гарант Метиз Инвест" отказано полностью", – сообщили в НБУ.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Евросоюзе ждут привлечения к ответственности лиц, которые ответственны за мошенничества в ПриватБанке и выведение средств из учреждения.

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Автор
Карина Бондаренко
Темы
Национальный банк Национализация ПриватБанка
Место
Украина
Теги
Национальный банк Украины ПриватБанк приватизация госбанков
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