Ликвидировали схему Яценко: "Слуга народа" приняла важный законопроект в борьбе с коррупцией

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект №2047, который убирает скандальную схему с фирмами, которые наживаются на оценке квартир при их продаже.

За документ проголосовали 378 народных депутатов, из них 239 дало большинство от партии "Слуга народа". (Чтобы посмотреть результаты голосования, доскрольте до конца новости).

Законопроект убирает из процедуры оценки жилья схему с частными фирмами, которые зарабатывают на посредничестве около 1 млн грн ежедневно. Хозяева недвижимости в случае продажи смогут проводить оценку с помощью автоматизированных сервисов самостоятельно. А коррупционные площадки будут оставлены не у дел. Об этом сказано в выводе комитета, который опубликован на странице законопроекта на сайте Рады.

"Благодаря этой системе любое лицо сможет получить справку об автоматической оценку объекта недвижимого имущества и на ее основании заключить соглашение по объекту недвижимости. В случае несогласия со стоимостью объекта недвижимого имущества, определенной модулем автоматически, лицо имеет право обратиться к оценщику и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе (как это на сегодня)", – сказано в выводе комитета от 31 октября.

Согласно новому варианту законопроекта, с 1 января 2020 года частные электронные площадки (они были главным предметом споров) будут изъяты из процедуры регистрации и проверки регистрации данных об оценке. Их отключат от Единой базы данных отчетов об оценке, а частные оценщики и нотариусы получат к этой базе прямой доступ.

Результат голосования

Как голосовали партии

Во время предварительного согласования 18 октября на Налоговом комитете депутаты от "Слуги народа" отказались проголосовать за отмену схемы. OBOZREVATEL сообщал, что за схемой с ненужными платежами фирмам-прокладкам стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (входил во фракцию, аффилированную с мультимиллиардером Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Игоря Коломойского).

Рада убрала скандальную схему

Как сообщал OBOZREVATEL:

На заседании Налогового комитета Верховной Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуры оценки стоимости жилья.

Нардеп Александр Дубинский заявил, что Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет проверить народных депутатов от "Слуги народа" на детекторе лжи, которые являются членами финансового комитета Рады.

Скандал разгорелся из-за возможного подкупа народных депутатов. Большинство из “подозреваемых” являются членами налогового комитета и не голосовали за законопроект №2047, который имел цель ликвидировать коррупционные схемы при оформлении сделок с недвижимостью.

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