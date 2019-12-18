У российского олигарха прошли обыски: СМИ объявили о связи с Украиной

В России силовики устроили обыски в компаниях, связанных с олигархом Михаилом Гуцериевым. Его подозревают в контрабанде нефти из РФ в Украину.

В материалах уголовное дела говорится о контрабанде 100 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов, а ущерб оценивается в 2 млрд руб (около $32 млн). Об этом сообщил "РБК". При этом, как отметил источник издание, по документам нефть направлялась в Турцию, но оттуда переправлялась в Украину.

"Поставки велись без уплаты таможенных платежей в интересах нефтяного холдинга АО "ФортеИнвест", руководителем которого является Саид Гуцериев – сын Михаила Гуцериева", – говорится в публикации.

Гуцериев занимает 28-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оценивают в $3,7 млрд.

Контрабанда нефти в Украину

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бизнесмен Игорь Коломойский пытается легитимизировать поставки российского угля, или под его видом угля с ОРДЛО, на госкомпанию "Центрэнерго". Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

В июле Россия в три раза увеличила поставки угля в Украину по сравнению с предыдущим месяцем.

В конце ноября стало известно, что филиал "Укрзалізниці" собрался купить у киевской компании "Раксел" уголь из РФ на 12 млн грн. По документам, топливо якобы будет закуплено через венгерскую фирму.

Компания NT Marine, близкая к белорусскому олигарху Николаю Воробью, получила разрешение на поставку более 600 тысяч тонн российского угля в Украину.

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