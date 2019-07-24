Цены на газ пересмотрят, а доллар подорожает: что ждет украинцев в августе

В Украине в августе вступят в силу новые правила для "евробляхеров", подорожает доллар, снизятся цены на газ.

О том, чем запомнится украинцам последний месяц лета – в материале OBOZREVATEL.

Наказание для "евробляхеров"

В Украине уже с 22 августа должны вступить в силу новые правила для "евробляхеров". Речь идет о тех самых драконовских штрафах, которые парламент утвердил еще в прошлом году. Они уже должны были бы действовать, но их перенесли. Теперь же ожидается, что полиция получит право останавливать и штрафовать авто без регистрации в конце августа.

Стоит отметить, что действующий президент Владимир Зеленский на встрече с владельцами таких авто заявил, что новый состав парламента примет решение и избавит "евробляхеров" от жесткого наказания. Но до тех пор, пока Рада не сформирована, принять такое решение не удастся. В ответ на такое заявление главы государства министр внутренних дел Арсен Аваков предположил, что президента "вводят в заблуждения".

Еврономера в Украине Pixabay

"Евробляхерам" дали льготный период, по которым они могли растаможить авто по более низкой ставки и заранее предупредили: тех, кто официально не зарегистрирует и не растаможет автомобиль в Украине, ждет наказания. Фактически ввоз авто без уплаты пошлин – и есть контрабандой.

Как бы там не было, в августе закон в любом случае вступит в силу. А подобные обещания главы государства приводят к тому, что украинцы, которые могли бы заняться легализацией своих авто, будут надеяться на то, что им снова создадут "особые правила".

Согласно действующему законодательству, к "бляхерам" могут применять следующие санкции:

за вождение машины на еврономерах – 8500 грн;

повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;

если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;

от 1 до 10 суток – 340 грн;

от 10 до 20 суток – 8500 грн;

от 20 до 30 суток – 85 000 грн;

от 30 суток – 170 000 грн.

Газ подешевеет

Тариф на голубое топливо для населения пока еще не известен, а вот для промышленности "Нафтогаз" уже опубликовал расценки. Газ в последнем месяце лета снизится в цене на 7,2-7,5%.

Газ Pixabay

"Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 4640,00–5204,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам)", – отметили в "Нафтогазе".

Стоит отметить, что следом должны пересмотреть тарифы и для населения. По решению Кабмина "Нафтогаз" обязан сравнивать цены на таможне, по старому постановлению, на бирже и коммерческую стоимость НАКа и выбирать наименьшее значение. И чем дешевле голубое топливо на внешних рынках и для коммерческих потребителей, тем меньше за него будут платить и рядовые украинцы.

В Кабмине уже посчитали – население должно платить минимум на 5,5% меньше.

Длинные выходные

В Украине 24 августа отмечается День независимости. В результате день до праздника – 23 августа – сокращенный, а сам праздник – выходной. Но так как 24 августа суббота, "лишний" день отдыха перенесут на понедельник, 26 августа. В сумме у украинцев будет три выходных дня.

Август

В августе Украина будет праздновать День Независимости. 24 число в 2019-м выпадает на субботу, а значит, выходной перенесут на понедельник, 26 августа.

Октябрь

День защитника Украины 14 октября выпадает в понедельник, а значит, украинцев ждут очередные трехдневные выходные.

Декабрь

В декабре украинцев ждет выходной на католическое Рождество. В новом году 25 декабря выпадет на среду.

Выходные в Украине Pixabay

К слову, если идти в отпуск на 5 дней (с понедельника по пятницу) зарплата будет меньше, если пойти в отпуск на 7 дней (с понедельника по воскресенье) зарплата не изменится, а если пойти в отпуск на 9 дней (с субботы по воскресенье), то зарплата будет выше. Для примера, если стабильно получать зарплату в размере 10 тысяч гривен, то бухгалтер, рассчитывая "стоимость" одного календарного дня, совокупный доход за 12 месяцев (120 тысяч) разделит на количество рабочих дней 365 минус 11 официальных выходных. Так, за один день отпуска при зарплате в 10 тысяч гривен заплатят 338,9 грн. Если в месяце 22 рабочих дня, то один будний оценивается в 454,5 гривни.

Новый курс доллара

В Украине под конец лета традиционно начинается период плавной девальвации. Вполне вероятно, что уже в августе курс доллара уверенно перешагнет отметку в 26,5 грн/$. К примеру, руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин уверен, что курс гривни в июле будет колебаться в диапазоне 26-27,35 грн. Отметка 26 в грн остается важным психологическим уровнем, вблизи которой спрос на валюту будет повышаться.

Курс доллара в Украине Pixabay

"Июль традиционно спокойный месяц для валютного рынка. Сезон отпусков и низкой деловой активности. Однако в июле объем ликвидности может сократиться, что приведет к росту волатильности, и спекулятивно рынок будет более уязвим, поскольку небольшой дисбаланс спроса и предложения повлияет на настроения участников рынка. Особенно это проявится в случае неожиданных результатов досрочных парламентских выборов и угрозы для формирования коалиции", – отмечает Андрей Шевчишин.

Уверенность в гривне сохраняют инвесторы, которые покупают украинские гривневые ОВГЗ, продавая для этого валюту. Только за июнь вложения нерезидентов в облигации выросли на 32% – до 57,2 млрд грн. Однако часть этих инвестиций – спекулятивные краткосрочные вложения, которые будут искать выхода, как только конъюнктура изменится. Усилится выход нерезидентов в сентябре, когда Украине необходимо выплатить пиковые 52,2 млрд грн по внешнему долгу.

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