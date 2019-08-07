Цена золота установила рекорд: что происходит

Стоимость унции золота (28,35 г) впервые с 2013 года превысила $1500. Причина – в повышенном спросе на надежные активы из-за торговой войны между Китаем и США.

Котировки драгметалла на бирже в Comex в Нью-Йорке поднимались в ходе торгов на 1,3%, до $1503,3 за унцию. А с начала года он подорожал на 17%.Об этом сообщает "Интерфакс".

Там отмечают, что золото, относящееся к категории активов "надежной гавани", дорожает на фоне обвала мировых фондовых рынков. Падение вызвано угрозами США ввести новые пошлины на импорт китайских товаров и обещаниями Пекина дать симметричный ответ на такие меры.

Вторая причина - снижение размера базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США. На подобный шаг в будущем собираются пойти и Европейский центральный банк и Банк Японии. Также сильнее, чем ожидалось, понизили ставки центробанки Индии и Новой Зеландии. А при снижении ставок повышается привлекательность драгметаллов в качестве инструментов для инвестиций.

"Золото вновь выступает в традиционной роли защитного актива", – отметил исполнительный директор отдела сырьевого и валютного рынков в UBS Group Уэйн Гордон.

По его мнению, в случае эскалации торговой войны цена золота может достичь $1,6 тыс. за унцию.

Золото рекордно дорогое capital.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Федеральная резервная система США впервые с декабря 2008 года пошла на смягчение денежно-кредитной политики и снизила учетную ставку на 0,25 процентного пункта.

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