Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Цена золота установила рекорд: что происходит

807 Читать материал на украинском

Стоимость унции золота (28,35 г) впервые с 2013 года превысила $1500. Причина – в повышенном спросе на надежные активы из-за торговой войны между Китаем и США.

Котировки драгметалла на бирже в Comex в Нью-Йорке поднимались в ходе торгов на 1,3%, до $1503,3 за унцию. А с начала года он подорожал на 17%.Об этом сообщает "Интерфакс".

Там отмечают, что золото, относящееся к категории активов "надежной гавани", дорожает на фоне обвала мировых фондовых рынков. Падение вызвано угрозами США ввести новые пошлины на импорт китайских товаров и обещаниями Пекина дать симметричный ответ на такие меры.

Новости
"Цифровое золото": биткоину предсказали новую роль

Вторая причина - снижение размера базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США. На подобный шаг в будущем собираются пойти и Европейский центральный банк и Банк Японии. Также сильнее, чем ожидалось, понизили ставки центробанки Индии и Новой Зеландии. А при снижении ставок повышается привлекательность драгметаллов в качестве инструментов для инвестиций.

"Золото вновь выступает в традиционной роли защитного актива", – отметил исполнительный директор отдела сырьевого и валютного рынков в UBS Group Уэйн Гордон.

По его мнению, в случае эскалации торговой войны цена золота может достичь $1,6 тыс. за унцию.

Золото рекордно дорогое

Золото рекордно дорогое

capital.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Федеральная резервная система США впервые с декабря 2008 года пошла на смягчение денежно-кредитной политики и снизила учетную ставку на 0,25 процентного пункта.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Валютный рынок" на OBOZREVATEL.

Тема
Валютный рынок
Теги
золото торговая война Федеральная резервная система США (ФРС)
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
ЯКА ЗРАДА ДЛЯ СВИДОМЫХ......... А они всё смеялись,когда России скупала золото....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...