"Скидки быть не может": Зеркаль указала на манипуляцию Путина на переговорах с Зеленским

Глава России Владимир Путин на переговорах в "нормандском формате" с президентом Украины Владимиром Зеленским сманипулировал, говоря о возможности снизить цену на газ.
Такое заявление в интервью Янине Соколовой в программе "Рандеву" сделала бывшая заместительница главы МИД Украины Елена Зеркаль (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Так, Путин говорил, что газ якобы может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает промышленный потребитель.
Владимир Зеленский и Владимир Путин
Коллаж
"Стоимость уже сейчас зафиксирована в решении Стокгольмского арбитража. Это стоимость немецкого хаба. Ни о каких скидках на газовом рынке речь идти уже не может, потому что это не соответствует ни украинскому законодательству, ни европейскому. Это может быть только стоимость хаба минус транспортировка", – пояснила Зеркаль.
На вопрос журналистки о том, зачем российский глава так сказал, она ответила: "Он оперирует фактически тем, что было в 2009 году. Для них мир не изменился".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.
Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.
Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.
Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.
"Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.
Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.
28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.
Во время переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным в Париже на саммите в "нормандском формате" обсуждался новый контракт по поставкам газа.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Поставки газа в Украину" на OBOZREVATEL.