"Скидки быть не может": Зеркаль указала на манипуляцию Путина на переговорах с Зеленским

Глава России Владимир Путин на переговорах в "нормандском формате" с президентом Украины Владимиром Зеленским сманипулировал, говоря о возможности снизить цену на газ.

Такое заявление в интервью Янине Соколовой в программе "Рандеву" сделала бывшая заместительница главы МИД Украины Елена Зеркаль (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Так, Путин говорил, что газ якобы может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает промышленный потребитель.

Владимир Зеленский и Владимир Путин Коллаж

"Стоимость уже сейчас зафиксирована в решении Стокгольмского арбитража. Это стоимость немецкого хаба. Ни о каких скидках на газовом рынке речь идти уже не может, потому что это не соответствует ни украинскому законодательству, ни европейскому. Это может быть только стоимость хаба минус транспортировка", – пояснила Зеркаль.

На вопрос журналистки о том, зачем российский глава так сказал, она ответила: "Он оперирует фактически тем, что было в 2009 году. Для них мир не изменился".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!