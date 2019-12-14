Главная Новости
15 декабря • обновлено в 01:32
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

"Скидки быть не может": Зеркаль указала на манипуляцию Путина на переговорах с Зеленским

2.7т
Читать материал на украинском

Глава России Владимир Путин на переговорах в "нормандском формате" с президентом Украины Владимиром Зеленским сманипулировал, говоря о возможности снизить цену на газ.

Такое заявление в интервью Янине Соколовой в программе "Рандеву" сделала бывшая заместительница главы МИД Украины Елена Зеркаль (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Так, Путин говорил, что газ якобы может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает промышленный потребитель.

Новости
"А у нас газопровод, вот": Зеленский ответил стишком Путину о контракте про транзит

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Коллаж

"Стоимость уже сейчас зафиксирована в решении Стокгольмского арбитража. Это стоимость немецкого хаба. Ни о каких скидках на газовом рынке речь идти уже не может, потому что это не соответствует ни украинскому законодательству, ни европейскому. Это может быть только стоимость хаба минус транспортировка", – пояснила Зеркаль.

На вопрос журналистки о том, зачем российский глава так сказал, она ответила: "Он оперирует фактически тем, что было в 2009 году. Для них мир не изменился".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

  • Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.

  • Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

  • "Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.

  • Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.

  • 28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.

  • Во время переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным в Париже на саммите в "нормандском формате" обсуждался новый контракт по поставкам газа.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Поставки газа в Украину" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Поставки газа в Украину Стокгольмское решение по газу Цена на газ Рынок газа Российско-украинский конфликт
Персоны
Янина Соколова Елена Зеркаль Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Теги
видео газ нормандский формат
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
9
Смешно
7
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
На Украине и мaйдaнyтый пpaвocек может Радой руководить, и упopoтая юристка за газ рассуждать. Специалисты.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги