Цена — 133 млн грн: "Киевавтодор" поймали на сокрытии цен в тендере

Компания "Киевавтодор" заказала предприятию "БРК Гидросервис" работы по реконструкции ливневой канализации на Броварском проспекте в Днепровском районе столицы за 133,31 млн грн, однако скрыла данные о смете и о деталях договора, что не дает возможности сравнить цены проведенного тендера с реальной стоимостью материалов на профильном рынке.

Соответствующее нарушение заказчика зафиксировано в системе электронных государственных закупок ProZorro, пишут "Наші гроші".

Отмечается, что до конца 2020 года работы должны будут быть выполненными на участке проспекта от улицы Митрополита Андрея Шептицкого (ранее улица Луначарского) до моста Метро через Русановский пролив.

Примечательно, что помимо сокрытия информации об итогах тендера заказчиком, выигравший в нем исполнитель работ загрузил сметные файлы в форматах .imd и .bdcu, которые можно открыть только с помощью специализированных программ.

Ориентировочный объем работ предусматривает использование тоннелепроходческого комплекса Herrehknecht AVN 1200C и железобетонных безнапорных труб для микротоннелирования ТС 120.30.5М с диаметром условного прохода 1200 миллиметров. Такие комплектующие производит ООО "Комбинат стройиндустрии" по чертежам ООО "Концерн "Киевподземдорстрой".

В апреле "Киевавтодор" заказал аналогичные работы возле Киево-Печерской Лавры с таким же комплексом и трубами по 22977 грн/м у компании "Натек Энерго Монтаж". Это было в восемь раз дороже обычных железобетонных безнапорных труб ТС 120.30-2 диаметром 1200 миллиметров.

Согласно нынешнему договору, на заработную плату исполнителям проекта пойдет 9,95 млн грн, то есть 7% общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 2% — 2,44 млн гривен. Цена сделки на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 134,52 млн гривен.

Столичный "БРК Гидросервис" Алексея Нешты и директора Вадима Швецова с уставным капиталом 50 тыс. грн был создан в марте 2017 года. Он впервые выиграл тендер, но участвовал в отмененных торгах ЗАО "АК "Киевводоканал" на реконструкцию водопровода вместе с "Натек Энерго Монтаж". Сейчас в качестве аналогичного он подал договор за 2018 год с ООО "СК "Интеграл-Буд" о реконструкции склада за 1,83 млн гривен.

Примечательно, что Алексей Нешта прописан в одной квартире с женщиной по имени Лиа Нешта, которая владеет ООО "Строй Энерго Инвест" с Александром Омельченко. Он, в свою очередь, вместе с Ольгой Биркадзе обладает упомянутой "Натек Энерго Монтаж", которой "Киевавтодор" весной как раз и заказывал реконструкцию ливневой канализации у Лавры за 85,95 млн гривен.

Как и в апреле, сейчас единственным конкурентом компании было ООО "Киевспецтунельбуд" Юрия Куяна, экс-директора ООО "Управление по строительству тоннелей и подземных сооружений специального назначения" из числа партнеров "Киевподземдорстрой".

Сам "Киевподземдорстрой", который имеет комплекс Herrehknecht AVN 1200C, контролируют экс-нардеп от Партии регионов Валерий Борисов, глава предвыборного штаба Партии регионов в Киеве на выборах 2012 года, и его сын Дмитрий Борисов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киевавтодор" собирается отремонтировать дорожное покрытие на улице Леонтовича в центре столицы по 77 тыс. грн за квадратный метр.