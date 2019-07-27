Супрун и Гриневич – на выход: у Зеленского назвали кандидатуры глав Минздрава и МОН

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун и министр образования и науки Лилия Гриневич работу в своих ведомствах не продолжат. Их места займут кандидаты в депутаты от партии "Слуга народа". В Минздрав рассматривают учредителя сети клиник "Борис" Михаила Радуцкого, а в министерство образования и науки (МОН) – эксперта Сергея Бабака.

Об этом изданию "Левый берег" заявил глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко. "Большинство наших предложений по общеобразовательной школе раскрывают и совершенствуют реформу Новой украинской школы. Что касается здравоохранения, то открутить назад реформу будет трудно, но ее надо тщательно аудировать, потому что к ней больше вопросов, чем к образовательной", – сказал Корниенко.

Владимир Зеленский Сайт президента Украины

По его словам, возглавить Министерство здравоохранения может учредитель сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий, который прошел в Верховную Раду по списку "Слуги народа". Корниенко сказал, что не слышал о других, кроме Радуцкого. Среди претендентов на пост министра образования и науки – эксперт Сергей Бабак, которого также избрали народным депутатом по списку "Слуги народа". По словам главы штаба партии, Бабак разрабатывает законопроекты в сфере образования и "теоретически" может стать министром.

Справка:

Сергей Бабак – юрист, экономист и психолог. Доктор технических наук, кандидат экономических наук, соучредитель Ukrainian Heritage Foundation, куратор образовательного направления Украинского института будущего. 11-й номер в списке партии "Слуга народа".

Сергей Бабак uaportal.com

Михаил Радуцкий – окончил Киевское медицинское училище №2 (сейчас — Киевский медицинский колледж им. Гаврося). В 2007 году получил диплом Национального университета физкультуры и спорта, где учился по специальности "физическая реабилитация". 18-й номер в списке партии "Слуга народа".

Михаил Радуцкий Politeka.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что премьер-министром будет профессиональный экономист без опыта в большой политике. При этом в партии "Слуга народа" также назвали нескольких кандидатов на этот пост.

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