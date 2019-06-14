США поддержали курс ПриватБанка: детали первой встречи с представителем Вашингтона

В четверг, 13 июня, Временная поверенная в делах (CDA) США Кристина Квин посетила главный офис ПриватБанка в Днепре и выразила поддержку стратегическому курсу национализированного финансового учреждения. Встреча представительницы Вашингтона с председателем правления банка Петром Крумханзлом состоялась в рамках ее первой поездки за пределы Киева в новой должности.

Петр Крумханзл и Кристина Квин

Об этом сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

"ПриватБанк играет чрезвычайно важную роль в экономике Украины, и мы благодарны американским партнерам Украины за понимание данного факта. Также мы рады видеть их поддержку нашего стратегического курса, в частности по вопросу возвращения украинскому народу средств, вложенных в стабилизацию работы банка", — заявил Петр Крумханзл по итогам встречи.

Временная поверенная в делах (CDA) США заверила, что успешная работа крупнейшего системного банка Украины является ключевой предпосылкой стабильности финансовой системы. Обеспечение такой стабильности с помощью эффективного корпоративного управления, а также возмещение убытков, нанесенных банку бывшими владельцами, является одним из ключевых обязательств Украины перед западными кредиторами.

Как ранее писал OBOZREVATEL, стало известно о громкой победе ПриватБанка в суде.

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