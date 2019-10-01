Собирают "помощь": в "ЛДНР" боевики взялись кошмарить бизнесменов

Предприниматели, которые работают на территории так называемых "ЛДНР", жалуются, что боевики в последнее время зачастили с рейдами по сбору дани.

Поводом называют якобы недостаточную лояльность бизнесменов оккупационной власти и уклонение от предоставления "волонтерской помощи" бандам. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливают давление на местных частных предпринимателей. В частности, оперативными группами т.н. "республиканских управлений по борьбе с преступностью МВД" начато проведение рейдов по проверке предприятий, специализирующихся на производстве и продаже ювелирных изделий", – говорится в сообщении.

Боевики обирают предпринимателей

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированном Донбассе зарос папоротником опустевший стадион "Шахтер", который находится в Донецке.

Бывший главарь "ДНР" Дмитрий Трапезников стал новым главой администрации столицы республики Калмыкия (Россия) – Элисты.

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