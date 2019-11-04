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4 ноября • обновлено в 14:05
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/ Рынки и компании

Снова сошло с рук? Суд неожиданно вступился за фирму скандального Микитася

1.3т Читать материал на украинском

Хозсуд Киева отменил штраф на 127 млн грн, наложенный АМКУ на фирму, входящую в структуру бизнеса скандального нардепа Максима Микитася. Все доводы АМКУ судьям показались неубедительными.

Компанию ООО "Северо-украинский строительный альянс" подозревали в сговоре на трех строительных тендерах с компанией "Спецстрой-Плюс". Об этом сообщают "Наші гроші". Решения приняты на заседаниях 16 и 30 октября (пока в судебном реестре доступно только первое). В Антимонопольном комитете уже их оспорили.

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В первом решении суда исследовались обстоятельства проведения строительных тендеров КП "Голосеево-будинвест" и ГУ "Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова", по результатам которых "Северо-украинский строительный альянс" получил подрядов на 2,74 млрд грн.

"Судья Сергей Щербаков, рассмотрев правомерность решения АМКУ от 19 июня об искажении упомянутых торгов, отверг доказательства регулятора, и объяснил, что суд оценивал доказательную базу по своему внутреннему убеждению, а также – анализировал имеющиеся доказательства на предмет достаточности и взаимной связи", – сказано в публикации.

Суд не согласился с рядом доводов антимонопольщиков. В частности, там посчитали, что членство участвовавших в тендере "Северо-украинского строительного альянса" и "Спецстрой-плюс" в корпорации "Укрбуд" не может рассматриваться как взаимодействие и сотрудничество компаний между собой, ведь вступление в корпорацию является их правом на объединение.

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Также суд не увидел причинно-следственной связи между предоставлением одной компанией другой финансовой помощи. Там посчитали. что это право субъекта хозяйствования – использовать деньги по своему усмотрению.

"АМКУ установил, что предприятия фактически осуществляют деятельность по одному адресу, но суд пояснил, что речь идет о многоэтажном доме, где компании находятся на разных этажах. Кроме того, согласно сведениям в ЕГР компании-ответчики имеют разных директоров, учредителей и зарегистрированы по разным юридическим адресам", – отмечается в публикации.

Суд отклонил довод АМКУ, где установили, что компании используют общие средства связи и взаимно контролируют счета друг друга. Суд пояснил, что на страницах компаний в ЕГР указаны разные номера контактных номеров.

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В АМКУ установили, что компании делят между собой одних и тех же работников и взаимодействуют через связанных лиц. Но, по мнению судей, действующим законодательством не запрещено физическим лицам работать на нескольких предприятиях одновременно.

Также судьи не увидели ничего странного в том, что компании подали тендерные предложения в один день и в близкий промежуток времени – разница между представленными документами участниками по двум процедурам составляет 23 минуты в первой процедуре и 6 минут во второй.

По мнению судей, не доказывает связь между компаниями и то, что они получили банковские гарантии для участия в торгах в банке "ГЛОБУС" в один и тот же день, а номера регистрации этих гарантий оказались последовательными ."Суд пояснил, что при рассмотрении запросов банком никакое общество никоим образом не может повлиять на содержание документов, выдаваемых банком, а также на номера банковских документов", – сказано в материале.

Киевский "Северо-украинский строительный альянс" принадлежит Андрею Якусевичу, который был внештатным помощником экс-нардепа из "Воли народа" и экс-президента госкорпорации "Укрбуд" Максима Микитася.

Максим Микитась

Максим Микитась

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд", которой длительное время руководил Микитась, скрывается масштабная империя. Сама компания не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

  • Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам.

  • Ранее Микитась был уличен в новой афере, выиграв посредством связанных с ним компаний тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту.

  • 14 мая к должностным лицам "Укрбуд девелопмент" с обысками приходили сотрудники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

  • В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.

  • Также сообщалось, что Киевская администрация выдала фирме с орбиты Максима Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.

  • Добавим, что фирма "Укрбудмонтаж", принадлежащая семье скандальных застройщиков Максима и Мирослава Микитасей, выиграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4 энергоблоком ЧАЭС.

  • Кроме того, Максим Микитась ранее угодил в скандал в Любече Черниговской области в связи с угрозами главе одной из ОТО Сергею Пинчуку.

  • Бывший народный депутат и экс-президент государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась, которого подозревают в завладении более чем 80 млн гривень Национальной гвардии Украины, вышел из СИЗО.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Максим Микитась
Место
Украина
Тег
строительство
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
судье выписали премию на его офшорный счет, вот он ничего и не увидел.
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