"Слуга народа" решила ликвидировать важный госорган: за что проголосовали

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2194, который возвращает местным общинам земли за пределами населенных пунктов, а также запускает ликвидацию Госгеокадастра.

Законопроект в четверг, 14 ноября, поддержали 272 депутата, из них 230 дала партия "Слуга народа", сообщает "Экономическая правда". Главные изменения, которые предлагаются документом, можно свести к трем позициям.

Местным советам возвращаются полномочия по управлению землями общин за пределами населенных пунктов. То есть, земли возвращаются в коммунальную собственность.

Документ предлагает отказаться от существования "специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений", то есть от Госгеокадастра.

Предполагается, что его заменит сервисный орган, который будет заниматься кадастровой деятельностью и геопространственными данными.

Происходит дерегуляция земельных отношений.

В частности, отменяется необходимость согласовывать с Кабмином вопрос продажи иностранным компаниям земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности.

Также предполагается предоставить местным органам право самим изменять целевое назначение земельных участков частной собственности. Сегодня эти согласования осуществляет Верховная Рада, однако, как отмечают авторы, эти полномочия Рада почти не реализует.

Кроме этого, планируется предоставить местным органам функции по осуществлению государственного контроля за использованием и охраной земель.

Рада приняла законопроект

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин поручил Госгеокадастру до 1 августа 2020 года наполнить электронную кадастровую карту Украины всей информацией, которая там пока отсутствует.

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал увольнение руководства Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Около 323 га земель госпредприятия "Пуща-Водица" в Оболонском районе Киева незаконно подвергли отчуждению в Госгеокадастре, организовав преступную схему с ветеранами АТО.

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