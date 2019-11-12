"Слуга народа" поддержала закон о легализации добычи янтаря

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект №2240, который меняет правила добычи янтаря в Украине.

За документ проголосовали 342 народных депутата, из них 227 дало большинство от партии "Слуга народа". (Чтобы посмотреть результаты голосования, доскрольте до конца новости).

Законопроект меняет процедуру получения лицензии на добычу янтаря, делая ее прозрачной и доступной. Контролировать выдачу таких лицензий должно государство, а выдача лицензий будет осуществляться гражданам Украины и учреждениям, в том числе государственным.

Согласно тексту законопроекта, разрешения на исследование месторождений янтаря и его добычу будут выдавать на пять лет.

Аукционы по продаже лицензий на добычу янтаря будут проводить в виде электронных торгов в интернете. Заявки на участие в аукционах также нужно будет подавать в электронной форме через электронный кабинет. При этом площадь участка, на который выдается лицензия, не может превышать 10 гектар.

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