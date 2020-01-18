Скандальный застройщик Войцеховский угробил элитный особняк под Киевом: как он выглядит

Скандальный киевский застройщик Анатолий Войцеховский забросил принадлежащую ему элитную базу отдыха "Натуралист". Раньше там отдыхали звезды, а сейчас в мини-зоопарке умирают животные.

База отдыха была закрыта 6 декабря 2019 года. Владелец собрал сотрудников и объявил о банкротстве. Людям он посоветовал ехать на заработки в Польшу, говорится в материале "Лига. Бизнес".

"Натуралист" Войцеховского funtime.kiev.ua

До этого "Натуралист", расположенный в 40 км от Киева в живописных краях поселка Красное-1, считался одним из самых престижных мест отдыха. За озером в ряд выстроены ресторан, трехзвездочная гостиница и массивное трехэтажное здание. Раньше в нем был зоопарк: фазаны, индюки, пушистые петухи, пони и даже львенок с ланью.

Рядом со зверинцем – конюшня. Здесь можно было заказать конную прогулку верхом или на карете. Гордостью комплекса были снежная трасса длинной 350 метров и открытый бассейн.

"В лучшие времена в "Натуралисте" можно было встретить звезд шоу-бизнеса – Тину Кароль, катающуюся на лыжах, Катю Осадчую с супругом Юрием Горбуновым в конном экипаже, рассказывает Алена Паращак, бывший повар ресторана "Натуралист". Инструктор по верховой езде Валерия Ставцева вспоминает, что учила держаться в седле певца Женю Галича, представителя Украины на Евровидении-2017. На территории комплекса проходили съемки шоу "Мастер Шеф". В комплекс наезжали не только артисты, но и политики. В магазине Natural Farm местные жители идентифицировали Виталия Кличко, часто видели депутатов", – сказано в публикации.

Анатолий Войцеховский ТСН

Комплекс был неформальной резиденцией Войцеховского. Также в нем проводились деловые встречи и переговоры. После одной из таких посиделок в летней террасе обнаружили спортивную сумку, набитую пачками валюты.

Бывшие сотрудники предполагают, что бизнес Войцеховского пришел в упадок из-за ошибок в управлении и проблем с финансированием. В 2018 году в зоопарке начали умирать животные. Лошадей, которые были куплены "для понтов" перед гостями, кормили отходами кухни. Потом начали умирать и они.

Конный клуб в комплексе "Натуралист" Турправда

"За шесть лет персонал комплекса сократился в восемь раз – с 80 до 11 человек. Для обслуживания комплекса не хватало свободных рук. Управляющие менялись чуть ли не каждый месяц, вспоминают бывшие сотрудники. Ситуация влияла на поток туристов. Они жаловались на качество услуг, еды, температуру в номерах. Доходило до того, что они находили в зоопарке трупы декоративных петухов и белок", – говорится в публикации.

Лошадь в конюшне "Натуралист" Евгений Прокопенко / Facebook

В начале ноября 2019 года из-за долгов в части комплекса – конюшне, зоопарке и ресторане – отрезали свет и воду.

База отдыха "Натуралист" Booking.com

После закрытия комплекса, его несколько раз пытались ограбить местные жители. Но их остановили охрана – оставшиеся работники "Натуралиста".

База отдыха "Натуралист"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 1 апреля 2019 года собирались отключить электроэнергию в скандально известном ЖК Mega City застройщика Анатолия Войцеховского.

Среди тысяч пострадавших от действий скандального застройщика Анатолия Войцеховского оказываются и жители соседних домов. Так, в 2004 году из-за начавшегося по соседству строительства высотки дом №20 по улице Бахмачской в Святошинском районе Киева стал рушиться.

В 2016 году OBOZREVATEL сообщал, что фирмы скандального киевского застройщика Анатолия Войцеховского, несмотря на его арест и содержание в СИЗО, продолжают строительные работы на ряде объектов в столице и за ее пределами в Киевской области.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!