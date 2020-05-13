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13 мая • обновлено в 16:24
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Шмыгаль рассказал, будут ли повышать тарифы на электроэнергию для украинцев в 2020-м

8.4т
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Кабинет министров не планирует в 2020 году пересматривать тариф на электроэнергию для населения, несмотря на критическую ситуацию в энергетике.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к правительству" на внеочередном заседании Верховной Рады 13 мая.

"В этом году цена на электроэнергию для населения будет оставаться 1,68 грн за киловатт/час", – сказал Денис Шмыгаль. Он отметил, что этот индикатор уже согласован с президентом, и его уже не нужно даже обсуждать.

Отметим, как ранее писал OBOZREVATEL, в энергетике Украины сложилась критическая ситуация:

  • потребление упало на 9% (теплая зима, карантин, спад производства);

  • в гидроэнергетике самый низкий в истории Украины показатель производства (4303 млн кВт-час);

  • задолженность перед "Энергоатомом" – 5 млрд грн;

  • в 2020-м вырос импорт электроэнергии из РФ и Беларуси.

Шмыгаль рассказал, будут ли повышать тарифы на электроэнергию для украинцев в 2020-м

Министерство, профильный комитет и регулятор разработали пакет решений и сейчас будут их согласовывать и воплощать в жизнь. Из важного для простого потребителя – все понимают, что без повышения тарифов не обойтись.

Предложения регулятора поднять тариф на 30% сразу же опубликовал целый ряд СМИ. Сама комиссия назвала такую информацию фейком. Мол, есть специальные обязательства, которые принимает Кабмин. И именно правительство выносит решение, по каким тарифам продавать электроэнергию.

Как писал OBOZREVATEL:

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Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Тег
тарифы
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Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Как будто мы не знаем как это делается. Придёт кто-то на смену Шмыгалю и заявит, что он такого не говорил. И ...
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