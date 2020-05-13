Шмыгаль рассказал, будут ли повышать тарифы на электроэнергию для украинцев в 2020-м

Кабинет министров не планирует в 2020 году пересматривать тариф на электроэнергию для населения, несмотря на критическую ситуацию в энергетике.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к правительству" на внеочередном заседании Верховной Рады 13 мая.

"В этом году цена на электроэнергию для населения будет оставаться 1,68 грн за киловатт/час", – сказал Денис Шмыгаль. Он отметил, что этот индикатор уже согласован с президентом, и его уже не нужно даже обсуждать.

Отметим, как ранее писал OBOZREVATEL, в энергетике Украины сложилась критическая ситуация:

потребление упало на 9% (теплая зима, карантин, спад производства);

в гидроэнергетике самый низкий в истории Украины показатель производства (4303 млн кВт-час);

задолженность перед "Энергоатомом" – 5 млрд грн;

в 2020-м вырос импорт электроэнергии из РФ и Беларуси.

Министерство, профильный комитет и регулятор разработали пакет решений и сейчас будут их согласовывать и воплощать в жизнь. Из важного для простого потребителя – все понимают, что без повышения тарифов не обойтись.

Предложения регулятора поднять тариф на 30% сразу же опубликовал целый ряд СМИ. Сама комиссия назвала такую информацию фейком. Мол, есть специальные обязательства, которые принимает Кабмин. И именно правительство выносит решение, по каким тарифам продавать электроэнергию.

Как писал OBOZREVATEL:

Верховная Рада приняла закон "О рынке электрической энергии", который должен был поменять принцип доставки электричества потребителям с 1 июля 2019 года.

Запуск рынка должен был привести к более справедливому формированию цен, однако из-за низкого уровня конкуренции и отмены субсидий Кабмин решил "спасти" цены для потребителей, и ввести механизм ПСО.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк назвал "самообманом" низкие тарифы на электроэнергию и заявил, что необходимо выровнять цены для населения и для промышленности.

Как сэкономить электроэнергию и платить меньше – читайте в этом материале.

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