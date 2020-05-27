Шмыгаль объявил об отказе от импорта и новой программе поддержки бизнеса

Кабмин Украины разработал программу выхода государства из коронакризиса. Это будут делать, облегчая работу бизнеса и снижая налоги.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду 27 мая.
Помощь бизнесу в Украине
"Мы сформировали дорожную карту. В первую очередь внедряем то, что можно внедрить быстрее и получить эффект. Красная линия – приоритет украинского производителя. Это локализация, здоровый экономический национализм. Одна из частей так и называется: защита украинских товаров и услуг от их импортных конкурентов" – сказал Шмыгаль.
По его словам, если есть два одинаковых производители (например, вагонов), то приоритет должен быть у завода, на котором работают украинцы и который находится в Украине.
Он добавил, что Украина не бросаться в крайности и отказ от импорта будет разумным: где что-то можно заменить на украинское, его будут заменять. Но речи о том, чтобы вообще не использовать импортные товары и услуги, не идет.
Как будут помогать бизнесу:
доступные кредиты;
гранты;
расширение участия в государственных закупках;
помощь с выходом на внешние рынки;
уменьшение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес;
упрощения работы малого и среднего бизнеса.
В Украине также внедряется так называемая "регуляторная гильотина", которая заключается в упрощении заполнения документов.
"Наш успех будет показательный, когда простые ФОПы не потребуют помощи бухгалтеров в заполнении документов", – объяснил Шмыгаль.
По его словам. цель Украины – войти в топ-30 стран в рейтинге легкости администрирования налогов, в рейтигну ведения бизнеса Doing Business.
Как будут отказываться от импорта
Министр развития экономики Игорь Петрашко заявил, что отказ от импорта – распространенный в мире инструмент, который другие государства начали использовать еще в коронакризиса. А последний только усилил эту тенденцию. Украина также будет им пользоваться.
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