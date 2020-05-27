Шмыгаль объявил об отказе от импорта и новой программе поддержки бизнеса

Есть цель войти в топ-30 стран по простоте ведения бизнеса

Будут помогать малому и среднему бизнесу: дешевые кредиты, гранты, доступ к государственным закупкам

Ограничения импорта будут разумными – где зарубежное заменить нельзя, его оставят

Два направления – защита от импорта и помощь своим производителям

Кабмин Украины разработал программу выхода государства из коронакризиса. Это будут делать, облегчая работу бизнеса и снижая налоги.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду 27 мая.

Помощь бизнесу в Украине

"Мы сформировали дорожную карту. В первую очередь внедряем то, что можно внедрить быстрее и получить эффект. Красная линия – приоритет украинского производителя. Это локализация, здоровый экономический национализм. Одна из частей так и называется: защита украинских товаров и услуг от их импортных конкурентов" – сказал Шмыгаль.

По его словам, если есть два одинаковых производители (например, вагонов), то приоритет должен быть у завода, на котором работают украинцы и который находится в Украине.

Он добавил, что Украина не бросаться в крайности и отказ от импорта будет разумным: где что-то можно заменить на украинское, его будут заменять. Но речи о том, чтобы вообще не использовать импортные товары и услуги, не идет.

Как будут помогать бизнесу:

доступные кредиты;

гранты;

расширение участия в государственных закупках;

помощь с выходом на внешние рынки;

уменьшение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес;

упрощения работы малого и среднего бизнеса.

В Украине также внедряется так называемая "регуляторная гильотина", которая заключается в упрощении заполнения документов.

"Наш успех будет показательный, когда простые ФОПы не потребуют помощи бухгалтеров в заполнении документов", – объяснил Шмыгаль.

По его словам. цель Украины – войти в топ-30 стран в рейтинге легкости администрирования налогов, в рейтигну ведения бизнеса Doing Business.

Как будут отказываться от импорта

Министр развития экономики Игорь Петрашко заявил, что отказ от импорта – распространенный в мире инструмент, который другие государства начали использовать еще в коронакризиса. А последний только усилил эту тенденцию. Украина также будет им пользоваться.

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