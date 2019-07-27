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"Шансы минимальные": Гройсман рассказал о переговорах с МВФ по газу

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Премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что договориться с МВФ о снижении тарифа на газ в Украине мизерные. Это условие было принято украинской властью еще около 10 лет назад и теперь присутствует в каждом меморандуме.

"Если удастся этот пункт снять, я буду только рад. Я не верю… Шансы, что это требование будет снято, на мой взгляд, минимальны. Если удастся, это будет позитивно", – сказал премьер в эфире радио "НВ".

Гройсман также пожелал будущему новому премьер-министру успехов на своем посту и призвал действовать в интересах Украины. Как отметил действующий премьер, он не знает, кто станет его преемником.

МВФ

МВФ

Укрінформ

"Я рассчитываю на то, что формирование нового правительства состоится достаточно быстро, и хотел бы, чтобы заседание первого парламента также прошло достаточно быстро", — сказал он.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, с 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

14 марта 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая. 24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

НАК и правительство уже достигли соглашения о снижении цены на газ в мае, но оно предусматривает, что цена увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня. 14 июня НАК "Нафтогаз Украины" рассчитал новую цену природного газа для населения – она составит 5553,89 гривни за 1 тысячу кубометров.

Соответствующий тариф указывается без учета налога на добавленную стоимость, наценки поставщика и стоимости доставки. Таким образом, в июне цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%.

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Читайте все новости по теме "транш МВФ" на OBOZREVATEL.

Тема
транш МВФ
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Теги
МВФ газ
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Пигин Макс
Пигин Макс
Да кто такие эти МВФ??? Кем они себя возомнили??? Какое право они имеют командовать нерабами???
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Кстати...выборы прошли...Ну и ???Где новый премьер..???Где заседание новой рады?? Горилку жрёте??
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