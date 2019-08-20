СБУ открыла уголовное производство по телеканалу Медведчука - СМИ

Служба безопасности Украины взялась за телеканал "112 Украина". Там открыли уголовное производство по заявлению бывшего номинального собственника Андрея Подщипкова.

Об этом со ссылкой на источники сообщает theБабель. Статья, по которой ведется дело, – "Противодействие законной хозяйственной деятельности". Формально все выглядит как спор между собственниками, но к ситуации может быть причастна и новая власть, уточняют в материале.

Издание описывает сложную цепочку отношений между собственниками телеканала. В момент его открытия владельцем значился бизнесмен Виктор Зубрицкий. В 2014 году ресурс якобы переоформили на Андрея Подщипкова (тогда глава МВД Арсен Аваков обвинил Зубрицкого в связях со своим предшественником Виталием Захарченко и координации титушек).

Потом оба бизнесмена выехали в Европу. "Пока Подщипков был за границей, в апреле 2018 года канал сначала продали Эдуарду Кацу, которого журналисты "Схем" связывают с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, а в декабре того же года Кац продал "112 Украина" соратнику Медведчука, нардепу Тарасу Козаку", – говорится в материале.

В июле 2019 года Подщипков в ролике на Youtube обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвав себя единственным собственником канала, и попросил защиты от "рейдерской атаки". Он попросил привлечь к ответственности Эдуарда Каца, Тараса Козака и нардепа Александра Онищенко, который якобы вел переговоры о покупке телеканала от имени Петра Порошенко. Виктор Зубрицкий считает, что такое заявление Подщипков сделал под давлением.

Канал "112 Україна" mediasat.info

А в августе 2019 года в дело вмешалась СБУ.

"По словам двух источников theБабеля в правоохранительных органах, в августе нынешнего года СБУ на основе заявления Подщипкова открыла уголовное производство в отношении "112" по статье УК "Противодействие законной хозяйственной деятельности". В рамках следствия СБУ просит Генпрокуратуру ходатайствовать об аресте имущества канала, но генпрокурор Юрий Луценко, как утверждает источник в его окружении, отказывается это делать. Кроме того, в ГПУ, которая осуществляет контроль над следствием, думают передать производство в МВД, поскольку 206 статья не входит в подследственность СБУ", – сказано в материале.

Издание пишет, что и. о. главы СБУ Иван Баканов не подтвердил и не опроверг эту информацию, написав, что это тайна следствия. Луценко на вопрос theБабеля ответил: "Моя позиция – арестовывать СМИ можно только по делу о госизмене или угрозе территориальной целостности. Все остальное – неприемлемо для демократии. Этот принцип я исповедовал по отношению к "1+1", так же действую и здесь".

По данным источников theБабеля, за видеообращением Подщипкова и новым уголовным производством в отношении "112" стоит глава Офиса президента Андрей Богдан. Его цель, якобы, получить контроль над самым рейтинговым информационным каналом страны и вывести его из сферы влияния близкого друга Владимира Путина Медведчука.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2018 года стало известно, что новый генпродюсер телеканала "112 Украина", которого назначили после смены собственника, связан с Медведчуком.

В ночь на 13 июля, около 03:00, в Киеве двое человек обстреляли из гранатомета здание, в котором находится "112 канал".

Позже в сети опубликовали видео, на котором можно увидеть момент обстрела офиса телеканала "112 Украина".

Российские пропагандисты нашли причину обстрела "112 канала", заявив, что поводом мог стать анонс фильма Оливера Стоуна "В борьбе за Украину".

Телеканал "112 Украина" 16 июля 2019 года, перед выборами в Верховную Раду, показал скандальный фильм "Нерассказанная история Украины"(Revealing Ukraine). Режиссером документальной картины является одиозный американский режиссер Оливер Стоун. Главными героями выступают Путин и Медведчук.

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