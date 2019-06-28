"Самая большая угроза": лидер Китая назвал главную проблему мира

Главная мировая угроза – политика развитых стран, которые "искусственно провоцируют торговые трения и блокаду технологий".

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече 28 июня на полях саммита G20 в Осаке, передают РИА Новости. Учитывая затянувнуюся торговую войну между США и Китаем, верояозу тно, политик намекнул на угрозу со стороны Штатов. "В настоящее время ситуация в мире очень сложная. Мировая экономика в целом растет, но факторы нестабильности и неопределенности заметно растут. При этом самая большая угроза - это постоянные односторонние и протекционистские меры отдельных развитых государств, они искусственно провоцируют торговые трения и блокаду технологий", –заявил Си Цзиньпин.

Иллюстрация. Китай CNN International

При этом он призвал противостоять односторонним санкциям и экстерриториальной юрисдикции, которые практикуют некоторые страны. "Необходимо совершенствовать глобальное управление, в настоящий момент мультилатерализм и система справедливого глобального управления испытывают серьезный удар, и это беспокоит все страны. Страны БРИКС должны непреклонно поддерживать мультилатерализм, защищать систему международных отношений, основанную на международном праве и руководящей роли ООН", – заявил китайский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2018 года Соединенные Штаты ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью $16 млрд. Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму $50 млрд. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на $34 млрд.

Также Соединенные Штаты потребовали от Китая сохранять стабильную стоимость юаня в рамках торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира.

В Китае уже заявили, что готовы идти на уступки. Так, в ходе торговых переговоров с США Пекин выразил готовность снизить пошлины на американские автомобили с 40% до 15%.

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