Рост цен в Украине: появился прогноз на первую половину 2020 года

Министерство экономики ожидает, что в первой половине 2020 года инфляция в Украине будет низкой.

А на протяжении всего 2020 года деньги в Украине будут обесцениваться медленнее, чем предполагалось ранее. Об этом сказано в отчете об инфляции за декабрь 2019 года, который опубликован на сайте Минэкономики. Напомним, что по итогам 2019 года инфляция замедлилась до 4,1%.

"Укрепление обменного курса гривны, снижение цен на сырьевые товары на мировых рынках и последние решения по ценообразованию в сфере ЖКХ будут предопределять низкие показатели инфляции минимум в первой половине 2020 года. Всего за год показатели инфляции будут, вероятно, ниже по сравнению с октябрьским прогнозом", – сказано в отчете Минэкономики.

В документе отметили, что впервые за много лет цены в декабре снизились – на 0,2%.Обычно перед новогодними праздниками они растут. В Минэкономики это объяснили тем, что, кроме укрепления гривни, в Украине снизились цены на газ для населения, а на рынке не было дефицита продуктов. Это позволило избежать сезонных скачков цен на еду.

Инфляция в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

Рекордное замедление инфляции в Украине по итогам 2019 года происходит на фоне обвала промышленности, что грозит украинской экономике крупными проблемами. Об этом рассказал в эфире ObozTV экономист Олег Пендзин.

В ноябре 2019 года в Министерстве экономики предполагали, что в начале 2020 года в Украине может ослабеть гривна и вырасти инфляция.

Нацбанк Украины в 2020 году продолжит снижать уровень инфляции. В планах – держать ее в пределах 5%.

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