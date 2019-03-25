Россия откажется от украинских ракет: крупный контракт хотят разорвать

Российская компания S7 Space подтвердила свое намерение разорвать контракт с украинским "Южмашем" на покупку 12 ракет-носителей "Зенит" для пусков с плавучего космодрома "Морской старт".

Об этом совладелец компании Наталья Филева заявила в ответ на запрос журналистов, сообщают "Коммерсантъ". Впервые информация о том, что российская компания собирается отказаться от ракет, появилась еще на прошлой неделе. Однако до 25 марта официальных подтверждений не было. На украинском предприятии сообщали, что договор действует.

Днепропетровский завод "Южмаш" объявил о подписании контракта на поставку дочерней структуре российской группы компаний S7 ракет "Зенит" летом 2017 года. Соглашением предусмотрено создание 12 носителей, которые должны были использоваться, в том числе, для пусков из акватории Тихого океана (проект Sea Launch).

Россия откажется от украинских ракет Днепр Час

ГП "Южмаш" – одно из ключевых предприятий ракетно-космической промышленности Украины, известный в мире производитель ракетоносителей и спутников гражданского, научного и военного назначения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября 2018 года во время старта ракеты "Союз МС-10" к Международной космической станции произошла авария носителя. Из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.

Риски при запуске ракеты-носителя и транспортного пилотируемого корабля и его стыковке с МКС были застрахованы в СК "Согласие" на 4,65 млрд рублей. В компании отмечали: если инцидент признают страховым случаем, то это станет одной из крупнейших выплат в истории страхования космических рисков.

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