Осень начинается, а акция от роботизированных фарбмрендов продолжается. Аптеки "Благодія", "Аптека Копійка" и "Аптека АНЦ" до сих пор снижают стоимость популярных товаров. Покупатели успевают приобрести нужные лекарственные, косметические, гигиенические средства со скидками до 25%. Масштабная акция "Косим цены" продолжается с 1 августа по 30 сентября 2019 года. Она также включает медицинские изделия и лекарственные добавки.

Товары в роботизированных аптеках помогают собрать ребенка в детский сад или школу, безопасно насладиться теплым морем во время бархатного сезона, отдохнуть в парке или на природе. "Аптека АНЦ", "Благодія" и "Аптека Копійка" предлагают большой ассортимент средств для малышей и взрослых. Вы не только покупаете товары в светлом помещении и без очередей, но и экономите до 25%. Перечень акционных позиций можно спросить у провизоров роботизированных аптек. Для занятых украинцев работает аптечная справка. По номеру 5900 можно заказать нужные средства и быстрее забрать их в точке продажи.

Почему некоторые фармбренды называют роботизированными? Там нужные товары находят инновационные помощники PharmBot, а не провизоры. Роботы ищут заказанные позиции на полках, отдают их за 7 секунд, действуют четко и без ошибок. Провизоры могут предоставить справочную информацию о товаре, рассказать детали акции и уделить внимание каждому посетителю.

Напоминаем, 1 августа роботизированные фармбренды объявили, что будут косить цены и до сих пор держат свое слово. До 30 сентября покупатели могут приобрести различные товары со скидками до 25%. Посещая роботизированную аптеку, вы экономите время в очереди и средства на другие покупки. Акция "Косим цены" действует на территории всей Украины.

* Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношение к предыдущей цене реализации, ассортимент на который предоставляются скидки, а также процент скидки можно узнать в провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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