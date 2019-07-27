РФ решилась на кардинальный шаг против ЕС: пытаются спасти "Северный поток-2

Компания Nord Stream 2 AG, которая строит для России "Северный поток-2", подал в суд против решения ЕС о принятии газовой директивы. Рассматривать иск будут в суде Европейского союза общей юрисдикции.

Об этом говорится на сайте компании."Мы намерены защищать наши инвестиции. Однако поправки к газовой директиве вредят не только "Северному потоку – 2". Такая очевидная дискриминация отдельного коммерческого проекта также подрывает способность внутреннего рынка ЕС привлекать инвестиции, чтобы переход к "низкоуглеродной" энергии стал реальностью", – заявил исполнительный директор компании Маттиас Варниг.

Газовая карта Европы

Nord Stream 2 AG отмечает, что может обратиться для отстаивания своих прав в арбитражный суд.

Новшества газовой директивы:

половину мощности трубы должны оставить для независимых компаний;

оператором газопровода должен быть не связанный с "Газпромом" Nord Stream 2 AG, а независимая компания;

Германия получит право ограничивать действия директивы по согласию с Еврокомиссией.

После принятия директивы в России заявили, что газопровод "Северный поток 2" будет построен в срок, несмотря на принятие новых правил. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Отмечается, что компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и эксплуатации "Северного потока-2", принадлежит "Газпрому", который планирует прокачивать газ по этой трубе. Что касается действующего "Северного потока", то компания Nord Stream AG занималась строительством и является оператором газопровода, ее мажоритарный акционер – также "Газпром" с долей в 51%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".

19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

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